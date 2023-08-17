"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 17.08.23 - 17:11
Представители ОСИ настаивали, что они не надлежащие ответчики. Они объясняли, что шлагбаум купили, установили и содержат участники инициативной группы жильцов. Просили допросить свидетелей, которые бы рассказали о том, как им мешают посторонние машины. Читать новость
Добринцофф: шлагбаума,ведь получается они так же могут открывать шлагбаум для всех курьеров и доставок. Кстати если есть ключ,то с него всегда можно сделать дубликат и раздать его всем желающим,опять же какой смысл от шлагбаума
Не, там уже нет, курьеры молодцы, снаружи около стекляшки тормозят и ходят пешим 20 метров. Ключи от антивпндалки пока нет, от деревянного можно, но тут надо там что то куда то залезть.
Универ со студентами на Геликах и девятках, сколько их там, тысяча? Отдыхающих в парк приезжает за день с этой стороны еще тысяча, и ссут и какают вокруг, точнее какали, сейчас мы забор поставили, который квартиросдатчики срезали и хотели украсть. Посмотри в соседний Атриум двор и поймешь. И как они тут все лихачат
Эл-починно: А проезд для разного вида служб - пожарные, скорая, мчс или ещё чего, затруднён.
Это как? С Байтурсынова затруднен? И в конце концов у нас будет будка, квартиросдатчиков предупреждали, скооперироваться. Акимат им хотел спецпропуска сделать, шлагбаум на Аль Фараби для них поставить, они сказали что нас добьют и не пошли на совещания, которые кстати добились для них мы.
Кто то гачал строить насосную станцию, снизу насос, и заодно вахтеров там держать, чтоб всем было хорошо. Кто то сломал старую будку и хотел строить новую. Подали в Суд! На кого не знаю кого. Пока вот кто то заморозил стройку. Ну вот как понять квартиросдатчиков депутатов?
Добринцофф: ты всерьёз считаешь,что к антивандальному нельзя дубликат сделать?
Там можно, но там какая то закавыка, ну надо же шлагбаум как вроде вскрыть и коды сосчитать, не знаю, не разбираюсь, сигналку мне делали, тоже что то вскрывали в тоете и считывали. Ну тут надо до этого добраться сначала. Конечно можно, но пока еще никто не слелал
111: Кто то гачал строить насосную станцию, снизу насос, и заодно вахтеров там держать, чтоб всем было хорошо. Кто то сломал старую будку и хотел строить новую
Наверное надо было всё по закону делать,тогда бы никто не заморозил. Вы разрешение на снос брали? Вы проект делали на новую насосную станцию? Разрешение на строительство брали? Не брали и не делали,разрешений то же нет,за такое самоуправство штраф надо вам выписать,что бы другим не повадно было в центре города во дворах здания возводить.
Добринцофф: Не брали и не делали,разрешений то же нет,за такое самоуправство штраф надо вам выписать,что бы другим не повадно было в центре города во дворах здания
Хм.. Не мы. Я сам не знаю кто. Завтра посмотрим, через время то есть. Штрафов не боимся. Насосом пользуются и квартиросдатчики между прочим, если скину фото что там было в насосной, трубы чопиками ржавые забиты, насос мы сами меняли, трубы, и решили их утеплить, кто то решил. Разве это плохо? Они говорят им не нужен насос, ну тогда что, оставить их без воды, с замерзшим насосом?
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