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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1679
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.08.23 - 22:40
#5741
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Здравствуйте, дорогие модераторы! Вы реально считаете, что такая манера общения на форуме - это норма, а не хамство?

Цитата:
111:
И действительно, зачем ты залез то в чужой разговор и начал путать сам себя? Вроде и слова тебе не давали..


И давно вы стали либеральны к таким высерам? С каких пор на общедоступном форуме кто-то из пользователей раздаёт право высказать своё мнение? Вы это хамством не считаете, я правильно понял?

Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1679
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.08.23 - 22:47
#5742
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Цитата:
Добринцофф:
НГ что у вас сайтом ,почему у меня вылазит предупреждение безопасности?

Потому что закончился срок действия сертификата безопасности httpS. Теперь заходим с http, но браузер автоматически думает, что такой сайт небезопасен
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29160
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.08.23 - 12:34
#5743
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Цитата:
Сыкымы:
Вы реально считаете, что такая манера общения на форуме - это норма, а не хамство?

Это норма.
Оппонент перепутал российский город, точнее разгильдяйство со взрывом в Сергиевом Посаде с казахстанскими городами, где взрывов и раскидывания болванок снаряда 152 не было.
Далее же пояснил об этом?
Тем более говорил с другим оппонентом на эту тему.
Если кто то желает спорить со мной, пожалуйста, дождитесь очереди что ли..
Очередь до вас обязательно дойдет, берите пожалуйста талончик на входе..
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1787
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.08.23 - 12:46
#5744
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Цитата:
Сыкымы:
И давно вы стали либеральны к таким высерам? С каких пор на общедоступном форуме кто-то из пользователей раздаёт право высказать своё мнение? Вы это хамством не считаете, я правильно понял?

Для жалоб на нарушение есть кнопка "!".
Для жалоб на модерацию - пишите в л/с мне или веб-редактору.
И после реакции на ваши жалобы делайте выводы о политике редакции.

Конкретно по посту - отредактировал.
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
315
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.08.23 - 00:26
#5745
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Здравствуйте! Почему хамство одних людей пропускается? А ответы без всяких грубостей блокируют?
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
592
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.08.23 - 10:42
#5746
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Цитата:
soldat pv:
Здравствуйте! Почему хамство одних людей пропускается? А ответы без всяких грубостей блокируют?

Присылайте конкретные ссылки на конкретные комментарии, которые считаете несправедливо удаленными. Либо сюда, либо в личку. По каждому - посмотрим и ответим, какое правило форума было нарушено, за что удалили. Если модератор ошибся и зря удалил - восстановим.
В общем и целом на ваш вопрос ответить не могу. Надо разбирать каждый случай в отдельности.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4483
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.08.23 - 18:36
#5747
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Здравствуйте!

Можно узнать по какой причине, дежурный модератор, удалил мой комментарии за №1 от 15.08.23 года в статье "Там где Владимир Горбенко - жизнь" ??
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
592
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.08.23 - 09:19
#5748
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Цитата:
ACROS:
Можно узнать по какой причине, дежурный модератор, удалил мой комментарии за №1 от 15.08.23 года в статье "Там где Владимир Горбенко - жизнь" ??

Здравствуйте.
Комментарий удален модератором за отклонение от темы и грубость.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4483
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.08.23 - 19:25
#5749
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Цитата:
Rexyn:
за отклонение от темы и грубость.


Там про пробег легкоатлетический в Тарановке и я вроде писал про УЧАСТИЕ в этом пробеге и что бегать можно везде, даже и среди СКОТА (домашнего), так же как и вокруг областного акимата.
Вроде ВСЁ по теме и автора предыдущей статьи про пробег, поймали ( не я один) на неумении выражать свои мысли или выражать с придыханием к власти придержащей.
Или у вас сыграла элементарная корпоративная стадность ??
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