Отправлено: - 22:40

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И действительно, зачем ты залез то в чужой разговор и начал путать сам себя? Вроде и слова тебе не давали..

Здравствуйте, дорогие модераторы! Вы реально считаете, что такая манера общения на форуме - это норма, а не хамство?Цитата:И давно вы стали либеральны к таким высерам? С каких пор на общедоступном форуме кто-то из пользователей раздаёт право высказать своё мнение? Вы это хамством не считаете, я правильно понял?