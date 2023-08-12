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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.08.23 - 22:40
Здравствуйте, дорогие модераторы! Вы реально считаете, что такая манера общения на форуме - это норма, а не хамство?
Цитата:
И давно вы стали либеральны к таким высерам? С каких пор на общедоступном форуме кто-то из пользователей раздаёт право высказать своё мнение? Вы это хамством не считаете, я правильно понял?
Цитата:
111:
И действительно, зачем ты залез то в чужой разговор и начал путать сам себя? Вроде и слова тебе не давали..
И действительно, зачем ты залез то в чужой разговор и начал путать сам себя? Вроде и слова тебе не давали..
И давно вы стали либеральны к таким высерам? С каких пор на общедоступном форуме кто-то из пользователей раздаёт право высказать своё мнение? Вы это хамством не считаете, я правильно понял?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.08.23 - 22:47
Цитата:
Потому что закончился срок действия сертификата безопасности httpS. Теперь заходим с http, но браузер автоматически думает, что такой сайт небезопасен
Добринцофф:
НГ что у вас сайтом ,почему у меня вылазит предупреждение безопасности?
НГ что у вас сайтом ,почему у меня вылазит предупреждение безопасности?
Потому что закончился срок действия сертификата безопасности httpS. Теперь заходим с http, но браузер автоматически думает, что такой сайт небезопасен
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 29160
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.08.23 - 12:34
Цитата:
Это норма.
Оппонент перепутал российский город, точнее разгильдяйство со взрывом в Сергиевом Посаде с казахстанскими городами, где взрывов и раскидывания болванок снаряда 152 не было.
Далее же пояснил об этом?
Тем более говорил с другим оппонентом на эту тему.
Если кто то желает спорить со мной, пожалуйста, дождитесь очереди что ли..
Очередь до вас обязательно дойдет, берите пожалуйста талончик на входе..
Сыкымы:
Вы реально считаете, что такая манера общения на форуме - это норма, а не хамство?
Вы реально считаете, что такая манера общения на форуме - это норма, а не хамство?
Это норма.
Оппонент перепутал российский город, точнее разгильдяйство со взрывом в Сергиевом Посаде с казахстанскими городами, где взрывов и раскидывания болванок снаряда 152 не было.
Далее же пояснил об этом?
Тем более говорил с другим оппонентом на эту тему.
Если кто то желает спорить со мной, пожалуйста, дождитесь очереди что ли..
Очередь до вас обязательно дойдет, берите пожалуйста талончик на входе..
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1787
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.08.23 - 12:46
Цитата:
Для жалоб на нарушение есть кнопка "!".
Для жалоб на модерацию - пишите в л/с мне или веб-редактору.
И после реакции на ваши жалобы делайте выводы о политике редакции.
Конкретно по посту - отредактировал.
Сыкымы:
И давно вы стали либеральны к таким высерам? С каких пор на общедоступном форуме кто-то из пользователей раздаёт право высказать своё мнение? Вы это хамством не считаете, я правильно понял?
И давно вы стали либеральны к таким высерам? С каких пор на общедоступном форуме кто-то из пользователей раздаёт право высказать своё мнение? Вы это хамством не считаете, я правильно понял?
Для жалоб на нарушение есть кнопка "!".
Для жалоб на модерацию - пишите в л/с мне или веб-редактору.
И после реакции на ваши жалобы делайте выводы о политике редакции.
Конкретно по посту - отредактировал.
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.01.23
- Сообщений:
- 315
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.08.23 - 00:26
Здравствуйте! Почему хамство одних людей пропускается? А ответы без всяких грубостей блокируют?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.08.23 - 10:42
Цитата:
Присылайте конкретные ссылки на конкретные комментарии, которые считаете несправедливо удаленными. Либо сюда, либо в личку. По каждому - посмотрим и ответим, какое правило форума было нарушено, за что удалили. Если модератор ошибся и зря удалил - восстановим.
В общем и целом на ваш вопрос ответить не могу. Надо разбирать каждый случай в отдельности.
soldat pv:
Здравствуйте! Почему хамство одних людей пропускается? А ответы без всяких грубостей блокируют?
Здравствуйте! Почему хамство одних людей пропускается? А ответы без всяких грубостей блокируют?
Присылайте конкретные ссылки на конкретные комментарии, которые считаете несправедливо удаленными. Либо сюда, либо в личку. По каждому - посмотрим и ответим, какое правило форума было нарушено, за что удалили. Если модератор ошибся и зря удалил - восстановим.
В общем и целом на ваш вопрос ответить не могу. Надо разбирать каждый случай в отдельности.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4483
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.08.23 - 18:36
Здравствуйте!
Можно узнать по какой причине, дежурный модератор, удалил мой комментарии за №1 от 15.08.23 года в статье "Там где Владимир Горбенко - жизнь" ??
Можно узнать по какой причине, дежурный модератор, удалил мой комментарии за №1 от 15.08.23 года в статье "Там где Владимир Горбенко - жизнь" ??
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.08.23 - 09:19
Цитата:
Здравствуйте.
Комментарий удален модератором за отклонение от темы и грубость.
ACROS:
Можно узнать по какой причине, дежурный модератор, удалил мой комментарии за №1 от 15.08.23 года в статье "Там где Владимир Горбенко - жизнь" ??
Можно узнать по какой причине, дежурный модератор, удалил мой комментарии за №1 от 15.08.23 года в статье "Там где Владимир Горбенко - жизнь" ??
Здравствуйте.
Комментарий удален модератором за отклонение от темы и грубость.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4483
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.08.23 - 19:25
Цитата:
Там про пробег легкоатлетический в Тарановке и я вроде писал про УЧАСТИЕ в этом пробеге и что бегать можно везде, даже и среди СКОТА (домашнего), так же как и вокруг областного акимата.
Вроде ВСЁ по теме и автора предыдущей статьи про пробег, поймали ( не я один) на неумении выражать свои мысли или выражать с придыханием к власти придержащей.
Или у вас сыграла элементарная корпоративная стадность ??
Rexyn:
за отклонение от темы и грубость.
за отклонение от темы и грубость.
Там про пробег легкоатлетический в Тарановке и я вроде писал про УЧАСТИЕ в этом пробеге и что бегать можно везде, даже и среди СКОТА (домашнего), так же как и вокруг областного акимата.
Вроде ВСЁ по теме и автора предыдущей статьи про пробег, поймали ( не я один) на неумении выражать свои мысли или выражать с придыханием к власти придержащей.
Или у вас сыграла элементарная корпоративная стадность ??
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