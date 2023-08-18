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≡ Требовал 40 000$ - На предварительном слушании по делу экс-председателя судебной коллегии Дарбаева всплыли имена двух бывших судей — Смолина и Дудина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47371
Требовал 40 000$ - На предварительном слушании по делу экс-председателя судебной коллегии Дарбаева всплыли имена двух бывших судей — Смолина и Дудина
Отправлено: 18.08.23 - 12:39
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Предварительное слушание по уголовному делу бывшего председателя судебной коллегии по административным делам Костанайского областного суда 42-летнего Аскара ДАРБАЕВА прошло 17 августа.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
39
Re: Требовал 40 000$ - На предварительном слушании по делу...
Отправлено: 18.08.23 - 12:39
#1
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Ничего не понял кто с кого что требовал, пять раз перечитал, короче ясно одно, так или иначе рыть будут по всем ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ, везде вор на воре, просто психология человека такая что каждый думает - "ЭТО" может случится с кем угодно только не со мной, пески Дубая не спасут, позорище наше, горе луковое
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4481
Re: Требовал 40 000$ - На предварительном слушании по делу...
Отправлено: 18.08.23 - 13:11
#2
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Цитата:
ОГПУ:
везде вор на воре,


И эти люди творят ПРАВОСУДИЕ !!
Ещё и клятву давали, держа руку на Конституции!! Действительно: - ВОР на ВОР-е.
И что за бизнес у этого Корнеева - если ТАКИЕ многомиллионные откаты, то его прибыль явно ЗАШКАЛИВАЕТ.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1336
Re: Требовал 40 000$ - На предварительном слушании по делу...
Отправлено: 18.08.23 - 14:26
#3
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Цитата:
ACROS:
И что за бизнес у этого Корнеева - если ТАКИЕ многомиллионные откаты, то его прибыль явно ЗАШКАЛИВАЕТ.

Добыча песка для строительства в карьере..халява! И полученное им же "это" за не за бесплатно.Добыча природных ресурсов всегда была лакомым куском.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1336
Re: Требовал 40 000$ - На предварительном слушании по делу...
Отправлено: 18.08.23 - 14:36
#4
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Цитата:
председатель Костанайского областного суда Анатолий Смолин и что именно он требовал с Корнеева за положительное решение по одному из его дел 100 000$. И с таким предложением отправил к Корнееву своего подчиненного судью Игоря Дудина, который позже организовал встречу Смолина и Корнеева. Встреча проходила в автомобиле Mitsubishi Outlander, принадлежащей Дудину, и в его присутствии. Смолин, якобы, напрямую сказал Корнееву, что намеренно создает препятствия по его тяжбам, а если он хочет, чтобы дела решались положительно, то Корнеев должен передать ему 50 000$.

Источник:
Не уважаемые судии,взяточники! скольким людям вы сломали жизнь за деньги? Если бы кресло каждого судьи было обтянуто кожей предшественника, то уважения к судебным инстанциям прибавилось бы!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6260
Re: Требовал 40 000$ - На предварительном слушании по делу...
Отправлено: 18.08.23 - 15:57
#5
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. Встреча проходила в автомобиле Mitsubishi Outlander
Очень дорогая машинка, не сравнить с моим Фольксвагеном.
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