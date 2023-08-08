Бэрримор, что это за вой на болотах? Опять вторичные костанайцы не могут попасть домой
Отправлено: 08.08.23 - 12:12
Интересно, прокуратура, КНБ, антикор (не защита от ржавчины) возьмутся уже за сотрудников акимата что города, что области? Ну отдали же умные люди под частный сектор всё, что находится за железной дорогой, даже название дали Костанай-2, ну кто такой сообразительный решил построить там новые микрорайоны? Читать новость
"И ведь ни у кого даже мысли не возникло, чтобы расширить Гагарина под мостом и тот же проезд на ПЧСТР." Наивный ты, Ильяс. Чтобы такие мысли возникали, нужно учиться в институтах, уметь рассчитывать, сколько и куда воды утечёт, если лога застроить. В приснопамятном году по ул. Баймагамбетова весной вода пошла рекой и по склону стала заливать столовую инд-пед техникума. Директор срочно дал команду ,сделали бордюр и река благополучно продолжила свой намеченный( заметьте !) путь по Баймагамбетова. И караул ! Из акимата примчались гонцы с криком - немедленно убрать бордюр, так как вода пошла потоком на проспект Абая и нарушила благостную картину их работы. Таки я думаю - а сколько кубов мог бы взять подвал, если бы директор не придумал как с акиматом не поссориться и пропустить воду системой арыков мимо столовой.
А никто не обратил внимание, что засыпали лог от Абая и ниже в сторону Тобола? Кто-то же ЭТО утвердил. И ещё будут доказывать, что всё нормально, согласно расчётам. Кажется, подготовлена небольшая катастрофа. Раньше такое называли вредительством.
Согласен. Тем более эти новые утоплиники в времена короновируса отгораживали себя от Костаная.даже Новости были в нг. Надо сделать границу. Пусть сами понаехавшие борятся с грунтовыми водами. Комуняки не справились а новые справятся.
Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать