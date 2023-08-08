Отправлено: - 20:24

Елена Пикельная:

что засыпали лог от Абая и ниже в сторону Тобола? Кто-то же ЭТО утвердил

Цитата:Вы имеете ввиду возле м-на Жана Кала ?? Как кто ?? Городской аким - больше некому.И что за катастрофа будет ?? Там же внизу установили перепускные трубы большого диаметра, так вроде.