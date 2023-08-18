Отправлено: - 14:26

ACROS:

И что за бизнес у этого Корнеева - если ТАКИЕ многомиллионные откаты, то его прибыль явно ЗАШКАЛИВАЕТ.

Цитата:Добыча песка для строительства в карьере..халява! И полученное им же "это" за не за бесплатно.Добыча природных ресурсов всегда была лакомым куском.