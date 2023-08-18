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≡ Серия пенальти решила исход матча "Дерри Сити"- "Тобол" в Лиге конференций
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47371
Серия пенальти решила исход матча "Дерри Сити"- "Тобол" в Лиге конференций
Отправлено: 18.08.23 - 13:31
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Ирландский "Дерри Сити" и казахстанский "Тобол" определили участника раунда плей-офф Лиги конференций. Ответная встреча третьего отборочного раунда прошла в Талле (Ирландия). Футболистам пришлось играть дополнительное время, но и в овертайме сильнейший не был выявлен.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4481
Re: Серия пенальти решила исход матча "Дерри Сити"-...
Отправлено: 18.08.23 - 13:31
#1
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Молодцы!!
Наверное - 50% владения ФК "Тобол", частным лицом - даёт результаты: бизнесмен ЧЁТКО следит за своими деньгами - не даёт воровать футбольному менеджменту; доводит СВОИ деньги до футболистов.
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