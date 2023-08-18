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«Мне не только не помогли, а загнали...» - Костанайский предприниматель взял кредит, но не получил обещанного субсидирования процентной ставки банка
«Мне не только не помогли, а загнали...» - Костанайский предприниматель взял кредит, но не получил обещанного субсидирования процентной ставки банка
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