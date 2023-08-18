Re: «Мне не только не помогли, а загнали...» - Костанайский...

Отправлено: - 11:53

Обращался в даму лет 5 назад по вопросу уникального проекта для Костанайской области на гранд 3 млн, проходил обучение. С каждого утюга кричали идите в даму, поможем. А по факту: у нас нет денег, обращайтесь в следующем году и это февраль месяц. Короче шарашкина контора. Скорей всего своим дают кредиты, гранты (иногда случайным людям, единицам и обязательно напишут в сми о них). Мне как предпринемателю проще брать кредиты под залог в обычных банках, чем унижаться перед этими козлами.