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≡ «Мне не только не помогли, а загнали...» - Костанайский предприниматель взял кредит, но не получил обещанного субсидирования процентной ставки банка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47371
«Мне не только не помогли, а загнали...» - Костанайский предприниматель взял кредит, но не получил обещанного субсидирования процентной ставки банка
Отправлено: 18.08.23 - 10:11
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И главное - что дальше делать, если рассчитывал на солидную государственную поддержку. Таким образом вопросы перед представителем Костанайского филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» поставил индивидуальный предприниматель Джафар ГУСЕЙНОВ. Дело было на заседании региональной палаты предпринимателей. Проблему обсуждали публично, потому что касается она не одного Гусейнова.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6259
Re: «Мне не только не помогли, а загнали...» - Костанайский...
Отправлено: 18.08.23 - 10:11
#1
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Банкиры удивительный народ, встречают приветливо, улыбаются и пытаются всеми правдами затянуть клиента в кабалу.когда у последнего возникают проблемы отношение к вам меняется диаметрально противоположно. Проходили, знакомо, хотя всякие просрочки случались не по нашей вине, но вместо спасительной соломинки вам могут дать хорошего пенделя.
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X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
240
Re: «Мне не только не помогли, а загнали...» - Костанайский...
Отправлено: 18.08.23 - 11:53
#2
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Обращался в даму лет 5 назад по вопросу уникального проекта для Костанайской области на гранд 3 млн, проходил обучение. С каждого утюга кричали идите в даму, поможем. А по факту: у нас нет денег, обращайтесь в следующем году и это февраль месяц. Короче шарашкина контора. Скорей всего своим дают кредиты, гранты (иногда случайным людям, единицам и обязательно напишут в сми о них). Мне как предпринемателю проще брать кредиты под залог в обычных банках, чем унижаться перед этими козлами.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4481
Re: «Мне не только не помогли, а загнали...» - Костанайский...
Отправлено: 18.08.23 - 13:22
#3
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Цитата:
Xacatel:
Скорей всего своим дают кредиты,


Везде такая песня: - НЕТ денег в ихнем бюджете; мы тоже платим по полной. Когда у НИХ появятся деньги - НЕИЗВЕСТНО.
Зато на ЭКСПО, ЛРТ и пегасы и прочие казахские понты- у НИХ всегда деньги есть.
И те будущие деньги (субсидирование процентной ставки) - придут уже (если придут) - ОБЕСЦЕНЕННЫМИ.

Дорога ложка к обеду.
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