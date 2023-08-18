Re: Требовал 40 000$ - На предварительном слушании по делу...

Отправлено: - 12:39

Ничего не понял кто с кого что требовал, пять раз перечитал, короче ясно одно, так или иначе рыть будут по всем ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ, везде вор на воре, просто психология человека такая что каждый думает - "ЭТО" может случится с кем угодно только не со мной, пески Дубая не спасут, позорище наше, горе луковое