Отправлено: - 13:00

ГСК:

граждане этого государства получается не имеют доступа на территорию данного новообразования

Цитата:Молодцы !!Отстояли свои права и право ЖИТЬ в чистоте и благоустройстве, право на ЗАКРЫТЫЙ двор: - это их ОСИ и их двор и что хотят( в рамках закона) пусть и делают.Чужим и посторонним что делать в ИХ дворе ??Тем более, для бизнеса: - ключи дали, проезд их техники разрешили - пусть ведут себя - чистоплотно и культурно- не свиняча и не мусоря.А, этого оборзевшего слугу народа нагнули с помощью Закона и дали пинка в зад - Закон суров, но справедлив!!Пусть мстит: - напишите о неподобающем и охамевшем слуге в гор.маслихат Байгабулову, в акимат Жундубаеву - пусть примут меры.