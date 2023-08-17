"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 17.08.23 - 17:11
Представители ОСИ настаивали, что они не надлежащие ответчики. Они объясняли, что шлагбаум купили, установили и содержат участники инициативной группы жильцов. Просили допросить свидетелей, которые бы рассказали о том, как им мешают посторонние машины. Читать новость
В "правовом" государстве Казахстан,там где все равны перед законом (по Конституций) большинство граждане этого государства получается не имеют доступа на территорию данного новообразования ни на автомобиляз, ни на ишаках? Таким образом, скоро все дворы станут недоступны пожарным,скорой и полицейским...
ГСК: Таким образом, скоро все дворы станут недоступны пожарным,скорой и полицейским...
Мы получается самая здоровая нация, уже как два года! Не болеем, ни буяним, не поджигаем себя.. Кстати, бизнесмены, настроив себе будок, сами же этот въезд пожарным и обрубили! Прикажешь им снести свои строения?
ГСК: граждане этого государства получается не имеют доступа на территорию данного новообразования
Молодцы !! Отстояли свои права и право ЖИТЬ в чистоте и благоустройстве, право на ЗАКРЫТЫЙ двор: - это их ОСИ и их двор и что хотят( в рамках закона) пусть и делают. Чужим и посторонним что делать в ИХ дворе ?? Тем более, для бизнеса: - ключи дали, проезд их техники разрешили - пусть ведут себя - чистоплотно и культурно- не свиняча и не мусоря. А, этого оборзевшего слугу народа нагнули с помощью Закона и дали пинка в зад - Закон суров, но справедлив!! Пусть мстит: - напишите о неподобающем и охамевшем слуге в гор.маслихат Байгабулову, в акимат Жундубаеву - пусть примут меры.
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