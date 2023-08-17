НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47368
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 17.08.23 - 17:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители ОСИ настаивали, что они не надлежащие ответчики. Они объясняли, что шлагбаум купили, установили и содержат участники инициативной группы жильцов. Просили допросить свидетелей, которые бы рассказали о том, как им мешают посторонние машины.
Читать новость

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1105
Re: "Установлен законно, для безопасности" - Областной...
Отправлено: 17.08.23 - 21:10
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тысячи жителей нашего городка.. Источник:

походу скоро там и пройти постороннему нельзя будет, маргиналы будущие
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29159
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 17.08.23 - 21:13
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
походу скоро там и пройти постороннему нельзя будет,

И это правильно.
Не видел новые ЖК, где через домофон во двор входят?
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1105
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 17.08.23 - 21:16
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну и поставьте знак "вход воспрещен", пополните казну за нарушение
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18103
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 17.08.23 - 23:00
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
ну и поставьте знак "вход воспрещен", пополните казну за нарушение

Нарушение чего?
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9493
Re: "Установлен законно, для безопасности" - Областной...
Отправлено: 18.08.23 - 00:22
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нг фото у вас в статье "шикарное"все лица размазанные.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29159
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 18.08.23 - 00:45
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
все лица размазанные.

Наверно чтоб депутаты маслихата не мстили..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29159
Re: "Установлен законно, для безопасности" - Областной...
Отправлено: 18.08.23 - 00:48
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот фото с газеты, в боле менее качестве

Профайл
Г
§ ГСК
(Пользователи)
Регистрация:
11.07.23
Сообщений:
4
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 18.08.23 - 01:33
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В "правовом" государстве Казахстан,там где все равны перед законом (по Конституций) большинство граждане этого государства получается не имеют доступа на территорию данного новообразования ни на автомобиляз, ни на ишаках? Таким образом, скоро все дворы станут недоступны пожарным,скорой и полицейским...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29159
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 18.08.23 - 09:56
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГСК:
Таким образом, скоро все дворы станут недоступны пожарным,скорой и полицейским...

Мы получается самая здоровая нация, уже как два года!
Не болеем, ни буяним, не поджигаем себя..
Кстати, бизнесмены, настроив себе будок, сами же этот въезд пожарным и обрубили!
Прикажешь им снести свои строения?
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Андрей Скиба

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS