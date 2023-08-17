"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная

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В "правовом" государстве Казахстан,там где все равны перед законом (по Конституций) большинство граждане этого государства получается не имеют доступа на территорию данного новообразования ни на автомобиляз, ни на ишаках? Таким образом, скоро все дворы станут недоступны пожарным,скорой и полицейским...