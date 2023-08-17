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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 991 из 992«1...989990991992»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.08.23 - 23:50
#14851
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Какой то концерт

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.08.23 - 23:50
#14852
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Такие вот юрты что ли

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.08.23 - 23:51
#14853
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Пофоткались в плазе просто и сходили колбасу, хлеб купили и поперлись до пвтобуса

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.08.23 - 23:52
#14854
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А тут злой

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.08.23 - 23:54
#14855
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Из непонятного, чтобы перейти на противоположную сторону, нужно пройти три светофора

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.08.23 - 23:55
#14856
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Раз дорога

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.08.23 - 23:55
#14857
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Два дорога

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.08.23 - 23:56
#14858
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Третья дорога и третий светофор..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.08.23 - 23:58
#14859
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Хотел от голода клбасу хрямкнуь, да не успел, автобус подъехал

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.08.23 - 00:03
#14860
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Как в первом, так и во втором рейсе не обошлось без некоторых недоразумений


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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18091
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.08.23 - 00:08
#14861
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Цитата:
111:
Памятник вот

Чё скажешь тем, кто захочет его снести?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.08.23 - 00:14
#14862
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Это второй автобус, что то с качеством там непонятно ютуб сделал


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.08.23 - 00:15
#14863
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Цитата:
maxsaf:
Чё скажешь тем, кто захочет

Захочет?
Что я захочу сказать?
Не знаю, для этого для начала, нужно захотеть заглянуть в будущее..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.08.23 - 00:18
#14864
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Ну и перекусив, идем в ночь..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.08.23 - 00:19
#14865
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Вот так все сверкает

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