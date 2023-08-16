Отправлено: - 00:21

soldat pv:

стати ,рятом были магнитогоский мост отряд и пчл

Цитата:...Если ты выезжаешь из ПЧСТРа под мост не Перонную там справо было СУ214 и затем СМП687 туда дальше правее Магнитагорскстройпуть,слева перед мостом гараж Орса был.Была у нас цивилизация и продуктовый и промтоварный магазины а что сейчас треугольник без всех благ.