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≡ В Костанайской области всерьез намерены «ударить пристройками» по перегруженности городских школ
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47367
В Костанайской области всерьез намерены «ударить пристройками» по перегруженности городских школ
Отправлено: 16.08.23 - 09:37
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На днях об этом говорил аким областного центра. 15 августа на заседании акимата к теме вернулся глава региона Кумар АКСАКАЛОВ. И дал по ней первые поручения.
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
418
Re: В Костанайской области всерьез намерены «ударить...
Отправлено: 16.08.23 - 23:04
#30
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Цитата:
soldat pv:
Сестренка училась в Старой 17 школе до 4-го класса , затем Мы учились в первой школе.

.....это сейчас переулок Уральский не помню номер дома на месте школы стоит.В новой школе директор был Когай Юрий Сергеевич.
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s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
293
В Костанайской области всерьез намерены «ударить пристройками» по перегруженности городских школ
Отправлено: 16.08.23 - 23:04
#31
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

23 школа в логу?
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s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
293
В Костанайской области всерьез намерены «ударить пристройками» по перегруженности городских школ
Отправлено: 16.08.23 - 23:05
#32
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Треугольник ж/д?
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s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
293
В Костанайской области всерьез намерены «ударить пристройками» по перегруженности городских школ
Отправлено: 16.08.23 - 23:06
#33
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Но вас водили уже в 538-ю
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s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
293
В Костанайской области всерьез намерены «ударить пристройками» по перегруженности городских школ
Отправлено: 16.08.23 - 23:08
#34
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Но это уже была старая 17
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s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
293
В Костанайской области всерьез намерены «ударить пристройками» по перегруженности городских школ
Отправлено: 16.08.23 - 23:09
#35
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Я так понял , здесь город старый никто не знает.
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s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
293
В Костанайской области всерьез намерены «ударить пристройками» по перегруженности городских школ
Отправлено: 16.08.23 - 23:13
#36
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Шанхай #30 Вы правы !!!! Это там было.
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s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
293
В Костанайской области всерьез намерены «ударить пристройками» по перегруженности городских школ
Отправлено: 16.08.23 - 23:15
#37
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Шанхай, прошу прощения Ваша 23-я была на пчстр
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s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
293
В Костанайской области всерьез намерены «ударить пристройками» по перегруженности городских школ
Отправлено: 16.08.23 - 23:17
#38
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Кстати ,рятом были магнитогоский мост отряд и пчл
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
418
Re: В Костанайской области всерьез намерены «ударить...
Отправлено: 18.08.23 - 00:09
#39
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Цитата:
soldat pv:
23 школа в логу?

23 школа в ПЧСТРе там какая то организация была сеичас развалины.
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
418
Re: В Костанайской области всерьез намерены «ударить...
Отправлено: 18.08.23 - 00:21
#40
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Цитата:
soldat pv:
стати ,рятом были магнитогоский мост отряд и пчл

...Если ты выезжаешь из ПЧСТРа под мост не Перонную там справо было СУ214 и затем СМП687 туда дальше правее Магнитагорскстройпуть,слева перед мостом гараж Орса был.Была у нас цивилизация и продуктовый и промтоварный магазины а что сейчас треугольник без всех благ.
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Страница 3 из 3«123
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