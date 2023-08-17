Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать