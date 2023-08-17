Отправлено: - 20:10

Почему одни могут им пользоваться, а другие нет?

Цитата:Ай яй яй..Ключи то у Алпысова и Спициной как раз таки и есть и это подьверждено многими видеодокпзательствами.Со скорой и пожарными давно заключили договор, въезд со стороны Байтурсынова.Зачем же врать так?И вы не знаете, что у нас есть уже будка вахтера?Мы же с вами об этом договаривались!