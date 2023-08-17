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≡ "Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47367
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 17.08.23 - 17:11
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Представители ОСИ настаивали, что они не надлежащие ответчики. Они объясняли, что шлагбаум купили, установили и содержат участники инициативной группы жильцов. Просили допросить свидетелей, которые бы рассказали о том, как им мешают посторонние машины.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1334
Re: "Установлен законно, для безопасности" - Областной...
Отправлено: 17.08.23 - 17:11
#1
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Цитата:
Судя по видео, которые публикуют жильцы домов из ОСИ «Центр-Парк», решение областного суда они праздновали вечером за общим столом, который развернули в том самом дворе. Главным блюдом стал бешбармак. В коротком видео люди хором сказали: «Спасибо суду!».

Источник:
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4476
Re: "Установлен законно, для безопасности" - Областной...
Отправлено: 17.08.23 - 17:38
#2
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Цитата://обжаловано в Верховном суде//

Неужели это в принципе- мелочное дело - будет рассмотрено аж в самом Верховном суде ??? Там и до Гааги недалеко, если кто то проиграет и будет недоволен!!
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