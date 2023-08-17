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≡ Казахстанцы смогут передавать госномера онлайн
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47367
Казахстанцы смогут передавать госномера онлайн
Отправлено: 17.08.23 - 17:21
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Казахстанцы с июля 2024 года смогут передавать государственные регистрационные номерные знаки новому владельцу онлайн. Об этом сообщил министр цифрового развития Багдат Мусин.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1334
Re: Казахстанцы смогут передавать госномера онлайн
Отправлено: 17.08.23 - 17:21
#1
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Цитата:
хотим исключить перерегистрацию ГРНЗ повышенного спроса при изменении места жительства владельца"

Источник:
а если простой номер,значить нельзя? простым смертным людям это не доступно?
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