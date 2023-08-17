Re: "Установлен законно, для безопасности" - Областной...

Отправлено: - 17:38

Цитата://обжаловано в Верховном суде//



Неужели это в принципе- мелочное дело - будет рассмотрено аж в самом Верховном суде ??? Там и до Гааги недалеко, если кто то проиграет и будет недоволен!!