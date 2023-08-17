Re: Трехмесячный ребенок погиб в ДТП в Костанае

Отправлено: - 12:57

Что то мне подсказывает, что не все так просто в этом ДТП. Вероятно. что вся проблема в этих нарисованных полосах дорожной разметки движения по полосам. Ваз-099 от своего прямолинейного движения не сильно подвернул влево и к тому же на момент столкновения остановился. Либо он в "нагляк" ехал по встречке, либо как раз по этой дополнительной третьей (крайней левой) полосе, которая идет с поворотом налево, а следовательно на перекресток он выходит на встречке, для движущихся прямо со встречного направления. Водитель Камри наверное так и понял, что Ваз едет уже по встречке и сам отворачивает влево, на встречную полосу, хотя мог и должен был ехать прямо и путь ему не был перекрыт. Натворили дел с этими разметками и люди страдают, а крайние будут как всегда водители. Виноваты все, только не акимат и ЖКХ, ПТ и АД. Мне интересно. а есть какие либо заключения о таких художествах на дорогах с белой краской, ведь полосы практически до 2-х метров сузили. А где боковой интервал, где безопасность участников движения. Вот я посмотрю, что зимой Вы будете делать с дорогами, ведь коллапс будет. Один скажет я ехал по разметке как летом, а второй скажет какая разметка, ведь ее не видно под снегом. Знаки нужно вещать, а не с краской играться горе-затейники.