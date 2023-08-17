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≡ Трехмесячный ребенок погиб в ДТП в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47365
Трехмесячный ребенок погиб в ДТП в Костанае
Отправлено: 17.08.23 - 11:20
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Авария произошла сегодня, 17 августа, около 00:05 на пересечении улиц Алтынсарина и Тауелсіздік. 22-летний водитель за рулем ВАЗ-21099 ехал по по ул. Алтынсарина и при повороте налево не уступил движущейся во встречном направлении Toyota Camry под управлением 24-летнего водителя.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1332
Re: Трехмесячный ребенок погиб в ДТП в Костанае
Отправлено: 17.08.23 - 11:20
#1
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Цитата:
22-летний водитель за рулем ВАЗ-21099 ехал по по ул. Алтынсарина и при повороте налево не уступил движущейся во встречном направлении Toyota Camry

Источник:
опять молодёжь и опять тазик...
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п
§ пешеход
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.08.16
Сообщений:
168
Re: Трехмесячный ребенок погиб в ДТП в Костанае
Отправлено: 17.08.23 - 12:57
#2
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Что то мне подсказывает, что не все так просто в этом ДТП. Вероятно. что вся проблема в этих нарисованных полосах дорожной разметки движения по полосам. Ваз-099 от своего прямолинейного движения не сильно подвернул влево и к тому же на момент столкновения остановился. Либо он в "нагляк" ехал по встречке, либо как раз по этой дополнительной третьей (крайней левой) полосе, которая идет с поворотом налево, а следовательно на перекресток он выходит на встречке, для движущихся прямо со встречного направления. Водитель Камри наверное так и понял, что Ваз едет уже по встречке и сам отворачивает влево, на встречную полосу, хотя мог и должен был ехать прямо и путь ему не был перекрыт. Натворили дел с этими разметками и люди страдают, а крайние будут как всегда водители. Виноваты все, только не акимат и ЖКХ, ПТ и АД. Мне интересно. а есть какие либо заключения о таких художествах на дорогах с белой краской, ведь полосы практически до 2-х метров сузили. А где боковой интервал, где безопасность участников движения. Вот я посмотрю, что зимой Вы будете делать с дорогами, ведь коллапс будет. Один скажет я ехал по разметке как летом, а второй скажет какая разметка, ведь ее не видно под снегом. Знаки нужно вещать, а не с краской играться горе-затейники.
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X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
237
Трехмесячный ребенок погиб в ДТП в Костанае
Отправлено: 17.08.23 - 14:43
#3
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Очень удобно сделали с разметкой. Меньше пробок при повороте на лево. Единственный дебилизм это сплошные с выездом из дворов.

По поводу водители путаются? На пересдачу таких водителей! Водитель должен контролировать дорогу, обращать внимание на знаки и разметку постоянно и тем более по ночам. А то что не знал, не видел, забыл - не освобождает от ответственности.
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