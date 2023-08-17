Отправлено: - 11:52

maxsaf:

К примеру, вирус СПИДа в крови обратно в слюну не попадает. Он просто не может жить и размножаться внутри комара. А сама заражённая кровь не переносится комаром от человека к человеку, потому что комар ее сосет, но обратно не впрыскивает. До слюны этот вирус не доходит. Так что во-первых, количество подвидов комаров, способных к переносу, ограничено, так же как и количество видов вирусов (я имею ввиду известных).

Цитата:Извините, краем глаза зацепила про комаров и не смогла не включить разъясняльщика.))) Уже не первый раз такое встречаю.Вот, где вы все такого понабрались? У кого-нибудь типа доктора Курпатова? С вирусом ВИЧ дело не в том, что кровь комар обратно не заливает в человека.))) Если напряжётесь и вспомните, что комары переносят, например, малярию, то поймёте, что он именно потому и может заражать малярией, что возбудитель прекрасно попадает из крови в тот секрет, который комар впрыскивает в человека, чтобы облегчить себе высасывание крови.Все жидкости, вырабатываемые организмом (слюна, моча) так или иначе творятся из крови. Ну, или, в случае с насекомыми из гемолимфы. Именно так в слюнные железы комара и попадает малярийный плазмодий. Здоровенный малярийный плазмодий! Что уж говорить о малюсеньком вирусе, конечно, он легко преодолеет те преграды, которые преодолевает здоровенный плазмодий.Дело-то совсем в другом. Вирус ВИЧ живёт в организме комара не более 3 дней. А комариха пьёт кровь повторно не ранее, чем через 9 дней. Такой уж у неё режим питания.То есть, по итогу вы правы, но аргументация у вас не того...