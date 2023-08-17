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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18067
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 11:13
#8446
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Цитата:
Карачун: вы до этой фразы не дочитали что-ли?
Не все так просто. К примеру, вирус СПИДа в крови обратно в слюну не попадает. Он просто не может жить и размножаться внутри комара. А сама заражённая кровь не переносится комаром от человека к человеку, потому что комар ее сосет, но обратно не впрыскивает. До слюны этот вирус не доходит. Так что во-первых, количество подвидов комаров, способных к переносу, ограничено, так же как и количество видов вирусов (я имею ввиду известных).
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18067
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 11:14
#8447
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Цитата:
soldat pv:
Смею сообщить биолаборатории сша нацелены на Россию, Украину ,Белдарусь и Казахстан.

Та без доказательств можно что угодно сообщать :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18067
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 11:16
#8448
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Цитата:
Карачун:
можно представить что в комаре будет существовать некий вирус, который комар, вместе о слюной, введёт в кожу.

Я не пойму, вы пытаетесь меня убедить, что чисто гипотетически можно представить, что в Украине таки разрабатывают боевых комаров? :lol:
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
273
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 11:26
#8449
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Знаете я сижу и плачу при песне о маме. Она меня покинула 6 августа , на моих руках. Не дай вам всевышний перенести это!!!!!!!
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
273
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 11:28
#8450
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Парни , женщины остановитесь,!
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
273
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 11:29
#8451
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не нужно вражды! Мы Люди не звери!!!
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
273
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 11:31
#8452
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Извините Женщины с двух ЖЖ, Мамы, Сестры, Дочери ,Внучки ....
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
273
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 11:33
#8453
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Ребята прошу Вас офтоп закрыть эту тему.....
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
590
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 11:52
#8454
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Цитата:
maxsaf:
К примеру, вирус СПИДа в крови обратно в слюну не попадает. Он просто не может жить и размножаться внутри комара. А сама заражённая кровь не переносится комаром от человека к человеку, потому что комар ее сосет, но обратно не впрыскивает. До слюны этот вирус не доходит. Так что во-первых, количество подвидов комаров, способных к переносу, ограничено, так же как и количество видов вирусов (я имею ввиду известных).

Извините, краем глаза зацепила про комаров и не смогла не включить разъясняльщика.))) Уже не первый раз такое встречаю.
Вот, где вы все такого понабрались? У кого-нибудь типа доктора Курпатова? С вирусом ВИЧ дело не в том, что кровь комар обратно не заливает в человека.))) Если напряжётесь и вспомните, что комары переносят, например, малярию, то поймёте, что он именно потому и может заражать малярией, что возбудитель прекрасно попадает из крови в тот секрет, который комар впрыскивает в человека, чтобы облегчить себе высасывание крови.
Все жидкости, вырабатываемые организмом (слюна, моча) так или иначе творятся из крови. Ну, или, в случае с насекомыми из гемолимфы. Именно так в слюнные железы комара и попадает малярийный плазмодий. Здоровенный малярийный плазмодий! Что уж говорить о малюсеньком вирусе, конечно, он легко преодолеет те преграды, которые преодолевает здоровенный плазмодий.
Дело-то совсем в другом. Вирус ВИЧ живёт в организме комара не более 3 дней. А комариха пьёт кровь повторно не ранее, чем через 9 дней. Такой уж у неё режим питания.
То есть, по итогу вы правы, но аргументация у вас не того... :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29082
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 12:29
#8455
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Цитата:
Елена Пикельная:
Вирус ВИЧ живёт в организме комара не более 3 дней. А комариха пьёт кровь повторно не ранее, чем через 9 дней.

Разработанные в украинских биолабораториях комары пьют кровь каждый день и выбирают в свои жертвы только тех, кто напал на Украину.
В этом вся загвоздка.
Они даже отличают русского, в котором украинская кровь и который зашел за линию фронта, если он воюет за Россию..
Потому то такая истерия в рядах z-патриотов..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29082
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 12:31
#8456
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Цитата:
soldat pv:
Марик ты хоть раз пулю пробовал в своем теле ?

Ты это в своем уме?
Как можно попробовать языком пулю , которая находится уже в МОЕМ теле?
Эт что, извращение такое?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18067
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 12:42
#8457
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Цитата:
Елена Пикельная:
А комариха пьёт кровь повторно не ранее, чем через 9 дней

Ну это в идеале, если её не прогнали. А так в принципе будет повторно нападать, в том числе на разных людей, пока не напьется.

Цитата:
Т.е. в среднем, если комара не прогнали во время поглощения крови, то он может "напасть" на человека 2-3 раза за свою жизнь. Однако в теории, комар способен совершить неограниченное количество укусов, пока не соберет необходимое количество материалов, или его жизнь не закончится.

Источник: https://m.fishki.net/3378325-skolyko-raz-mozhet-kusatysja-odin-i-tot-zhe-komar.html 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18067
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 12:44
#8458
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Цитата:
soldat pv:
Ребята прошу Вас офтоп закрыть эту тему.....

Какую именно? Тут много разных тем
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
273
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 14:23
#8459
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Отвечу , марик у меня четыре ранения желаешь посиотреть мауленова 10/5- 23
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
273
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 14:23
#8460
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Я не скрываюсь
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