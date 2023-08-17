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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 11:13
Цитата:
Карачун: вы до этой фразы не дочитали что-ли?Не все так просто. К примеру, вирус СПИДа в крови обратно в слюну не попадает. Он просто не может жить и размножаться внутри комара. А сама заражённая кровь не переносится комаром от человека к человеку, потому что комар ее сосет, но обратно не впрыскивает. До слюны этот вирус не доходит. Так что во-первых, количество подвидов комаров, способных к переносу, ограничено, так же как и количество видов вирусов (я имею ввиду известных).
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 11:14
Цитата:
Та без доказательств можно что угодно сообщать
soldat pv:
Смею сообщить биолаборатории сша нацелены на Россию, Украину ,Белдарусь и Казахстан.
Смею сообщить биолаборатории сша нацелены на Россию, Украину ,Белдарусь и Казахстан.
Та без доказательств можно что угодно сообщать
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 11:16
Цитата:
Я не пойму, вы пытаетесь меня убедить, что чисто гипотетически можно представить, что в Украине таки разрабатывают боевых комаров?
Карачун:
можно представить что в комаре будет существовать некий вирус, который комар, вместе о слюной, введёт в кожу.
можно представить что в комаре будет существовать некий вирус, который комар, вместе о слюной, введёт в кожу.
Я не пойму, вы пытаетесь меня убедить, что чисто гипотетически можно представить, что в Украине таки разрабатывают боевых комаров?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 11:26
Знаете я сижу и плачу при песне о маме. Она меня покинула 6 августа , на моих руках. Не дай вам всевышний перенести это!!!!!!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 11:28
Парни , женщины остановитесь,!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 11:29
Не нужно вражды! Мы Люди не звери!!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 11:31
Извините Женщины с двух ЖЖ, Мамы, Сестры, Дочери ,Внучки ....
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 11:33
Ребята прошу Вас офтоп закрыть эту тему.....
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 590
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 11:52
Цитата:
Извините, краем глаза зацепила про комаров и не смогла не включить разъясняльщика.))) Уже не первый раз такое встречаю.
Вот, где вы все такого понабрались? У кого-нибудь типа доктора Курпатова? С вирусом ВИЧ дело не в том, что кровь комар обратно не заливает в человека.))) Если напряжётесь и вспомните, что комары переносят, например, малярию, то поймёте, что он именно потому и может заражать малярией, что возбудитель прекрасно попадает из крови в тот секрет, который комар впрыскивает в человека, чтобы облегчить себе высасывание крови.
Все жидкости, вырабатываемые организмом (слюна, моча) так или иначе творятся из крови. Ну, или, в случае с насекомыми из гемолимфы. Именно так в слюнные железы комара и попадает малярийный плазмодий. Здоровенный малярийный плазмодий! Что уж говорить о малюсеньком вирусе, конечно, он легко преодолеет те преграды, которые преодолевает здоровенный плазмодий.
Дело-то совсем в другом. Вирус ВИЧ живёт в организме комара не более 3 дней. А комариха пьёт кровь повторно не ранее, чем через 9 дней. Такой уж у неё режим питания.
То есть, по итогу вы правы, но аргументация у вас не того...
maxsaf:
К примеру, вирус СПИДа в крови обратно в слюну не попадает. Он просто не может жить и размножаться внутри комара. А сама заражённая кровь не переносится комаром от человека к человеку, потому что комар ее сосет, но обратно не впрыскивает. До слюны этот вирус не доходит. Так что во-первых, количество подвидов комаров, способных к переносу, ограничено, так же как и количество видов вирусов (я имею ввиду известных).
К примеру, вирус СПИДа в крови обратно в слюну не попадает. Он просто не может жить и размножаться внутри комара. А сама заражённая кровь не переносится комаром от человека к человеку, потому что комар ее сосет, но обратно не впрыскивает. До слюны этот вирус не доходит. Так что во-первых, количество подвидов комаров, способных к переносу, ограничено, так же как и количество видов вирусов (я имею ввиду известных).
Извините, краем глаза зацепила про комаров и не смогла не включить разъясняльщика.))) Уже не первый раз такое встречаю.
Вот, где вы все такого понабрались? У кого-нибудь типа доктора Курпатова? С вирусом ВИЧ дело не в том, что кровь комар обратно не заливает в человека.))) Если напряжётесь и вспомните, что комары переносят, например, малярию, то поймёте, что он именно потому и может заражать малярией, что возбудитель прекрасно попадает из крови в тот секрет, который комар впрыскивает в человека, чтобы облегчить себе высасывание крови.
Все жидкости, вырабатываемые организмом (слюна, моча) так или иначе творятся из крови. Ну, или, в случае с насекомыми из гемолимфы. Именно так в слюнные железы комара и попадает малярийный плазмодий. Здоровенный малярийный плазмодий! Что уж говорить о малюсеньком вирусе, конечно, он легко преодолеет те преграды, которые преодолевает здоровенный плазмодий.
Дело-то совсем в другом. Вирус ВИЧ живёт в организме комара не более 3 дней. А комариха пьёт кровь повторно не ранее, чем через 9 дней. Такой уж у неё режим питания.
То есть, по итогу вы правы, но аргументация у вас не того...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 29079
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 12:29
Цитата:
Разработанные в украинских биолабораториях комары пьют кровь каждый день и выбирают в свои жертвы только тех, кто напал на Украину.
В этом вся загвоздка.
Они даже отличают русского, в котором украинская кровь и который зашел за линию фронта, если он воюет за Россию..
Потому то такая истерия в рядах z-патриотов..
Елена Пикельная:
Вирус ВИЧ живёт в организме комара не более 3 дней. А комариха пьёт кровь повторно не ранее, чем через 9 дней.
Вирус ВИЧ живёт в организме комара не более 3 дней. А комариха пьёт кровь повторно не ранее, чем через 9 дней.
Разработанные в украинских биолабораториях комары пьют кровь каждый день и выбирают в свои жертвы только тех, кто напал на Украину.
В этом вся загвоздка.
Они даже отличают русского, в котором украинская кровь и который зашел за линию фронта, если он воюет за Россию..
Потому то такая истерия в рядах z-патриотов..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 29079
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 12:31
Цитата:
Ты это в своем уме?
Как можно попробовать языком пулю , которая находится уже в МОЕМ теле?
Эт что, извращение такое?
soldat pv:
Марик ты хоть раз пулю пробовал в своем теле ?
Марик ты хоть раз пулю пробовал в своем теле ?
Ты это в своем уме?
Как можно попробовать языком пулю , которая находится уже в МОЕМ теле?
Эт что, извращение такое?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 12:42
Цитата:
Ну это в идеале, если её не прогнали. А так в принципе будет повторно нападать, в том числе на разных людей, пока не напьется.
Цитата:
Елена Пикельная:
А комариха пьёт кровь повторно не ранее, чем через 9 дней
А комариха пьёт кровь повторно не ранее, чем через 9 дней
Ну это в идеале, если её не прогнали. А так в принципе будет повторно нападать, в том числе на разных людей, пока не напьется.
Цитата:
Т.е. в среднем, если комара не прогнали во время поглощения крови, то он может "напасть" на человека 2-3 раза за свою жизнь. Однако в теории, комар способен совершить неограниченное количество укусов, пока не соберет необходимое количество материалов, или его жизнь не закончится.
Источник: https://m.fishki.net/3378325-skolyko-raz-mozhet-kusatysja-odin-i-tot-zhe-komar.html
Источник: https://m.fishki.net/3378325-skolyko-raz-mozhet-kusatysja-odin-i-tot-zhe-komar.html
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 12:44
Цитата:
Какую именно? Тут много разных тем
soldat pv:
Ребята прошу Вас офтоп закрыть эту тему.....
Ребята прошу Вас офтоп закрыть эту тему.....
Какую именно? Тут много разных тем
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