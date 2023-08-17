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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18062
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:14
#8416
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Цитата:
Карачун:
вы видели мюзикл "чикаго"? там есть один восхитительный момент когда рокси харт восклицает "-о, боже!" на что билли флинн отечает ремаркой "-говори о знакомых вещах". замечательный кинофильм.

Ой, давайте не будем. Я же сказал - вроде как, но это не точно :lol: Пришлось загуглить - реально разносчиков болезней среди комаров всего несколько видов, и разносить они могут далеко не все. СПИД например, или гепатит, не переносится, по крайней мере так утверждают учёные. То есть не факт что специально выведенный вирус под определенную группу людей может быть запросто перенесен комарами-разносчиками. Не собирался гуглить - пришлось ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18062
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:15
#8417
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Цитата:
Эл-починно:
Кстати, некоторые опять будут крутить у виска,

С чего вдруг?)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2156
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:15
#8418
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Научные доказательства не подтверждают, что вирусы проявляют избирательность по национальности или социальной принадлежности. Вирусы — это инфекционные агенты, которые атакуют клетки организмов без каких-либо предпочтений к национальности, расе или социальному статусу. Распространение и воздействие вирусов обычно зависят от биологических и генетических характеристик организмов, а также от факторов, связанных с медицинской, гигиенической и социальной средой. Например, вспышки инфекций могут происходить в плотно населенных районах или в местах с ограниченным доступом к медицинской помощи. Иногда вирусы могут ассоциироваться с конкретными регионами из-за первых случаев заболевания, которые могли быть зарегистрированы в этом регионе. Однако это не означает, что вирусы имеют какие-то предпочтения по национальности или социальной принадлежности. Важно обратить внимание на то, что распространение вирусов и меры борьбы с ними являются научными и медицинскими вопросами, и они должны основываться на фактах, исследованиях и рекомендациях здравоохранительных организаций.
ПС- это мнение КИ ChatGPT

[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2023 - 01:23]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2156
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:18
#8419
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Цитата:
maxsaf:
С чего вдруг?)

Вы не имелись в виду тех, кто будет это делать. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2023 - 01:19]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18062
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:20
#8420
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Цитата:
Эл-починно:
А военных Вы как сортировать будете?

Для начала их надо чем-то пометить. Что обычно в армии давали новобранцам, чтобы в самоволку не тянуло? :lol: а ещё, теоретически, солдатам могут давать некоторые вещества, которые как то помогают бороться со страхом, ну или не чувствовать боль. Я не утверждаю, что это есть на самом деле, просто как вариант :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18062
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:22
#8421
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Цитата:
Эл-починно:
Вы не имелись в виду тех, кто будет это делать.

Да я понял, только зачем другие у виска будут крутить - не понятно) нормально общаемся, фантазируем, чисто теоретический трёп))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18062
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:24
#8422
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Цитата:
Эл-починно:
генетических характеристик

Пусть ChatGPT поподробнее об этом расскажет, и о связи генов с расой/национальностью ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2156
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:25
#8423
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Цитата:
maxsaf:
нормально общаемся,

согласен, остальное в личке.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18062
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:25
#8424
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Цитата:
Эл-починно:
Научные доказательства не подтверждают

И не отвергают ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2156
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:30
#8425
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Цитата:
maxsaf:
Пусть ChatGPT поподробнее об этом расскажет, и о связи генов с расой/национальностью

от чата -
Конечно, давайте рассмотрим вопрос более подробно. Избирательность вирусов по национальности и социальной принадлежности: Научное сообщество приходит к единому мнению о том, что вирусы не проявляют избирательность по национальности, расе или социальной принадлежности. Вирусы инфицируют организмы на основе биологических механизмов, таких как взаимодействие вирусных белков с рецепторами на поверхности клеток. Избирательность может быть связана с наличием у определенных популяций особых генетических аспектов, которые делают их более или менее восприимчивыми к определенным инфекциям, но это не имеет отношения к национальности или социальной принадлежности. Связь генов с расой и национальностью: Связь генов с расой и национальностью является сложным и спорным вопросом. Генетика научно подтверждает, что расовые категории являются биологически неопределенными и отражают лишь небольшую долю генетической разнообразности внутри каждой "расы". Все люди, независимо от расы, имеют более схожие гены, чем различия. Таким образом, связь между генами и расой ограничивается всего лишь небольшой частью генома. Понятие "расы" в генетике становится все более устаревшим, и вместо него используется термин "генетическое разнообразие". Генетические различия между людьми не следуют географическим границам, и существуют гены, которые распределены внутри всех популяций, включая разные этнические группы. Важно понимать, что здоровье и болезни определяются не только генетикой, но и окружающей средой, образом жизни, доступом к медицинской помощи и многими другими факторами. Дискриминация или предвзятость на основе национальности, расы или социальной принадлежности не имеют научного обоснования и противоречат принципам равенства и справедливости.

ПС - С одной стороны я как бы понимаю, что и Стив Джобс умер от рака пред желудочной железы. Но с другой, стороны, некоторым людям её удаляют и они живут. Другой вопрос - жизнь ли это? :-( Как и с алергиками, или диабетиками, избирательность давно уже существует. Только вот принцип пока неизвестен.

[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2023 - 01:40]

[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2023 - 01:41]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18062
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:44
#8426
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Цитата:
Эл-починно:
Связь генов с расой и национальностью является сложным и спорным вопросом.

А никто и не говорил, что будет легко и просто))

Цитата:
Эл-починно:
Все люди, независимо от расы, имеют более схожие гены, чем различия. Таким образом, связь между генами и расой ограничивается всего лишь небольшой частью генома.


Этой разницы достаточно, чтобы по ДНК определить, к какой расе относится человек. Будет ли вирус достаточно умным, чтобы определить это - большой вопрос.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18062
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:47
#8427
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Цитата:
Эл-починно:
ПС- это мнение КИ ChatGPT

Данные до 2021 года, возможно устаревшие ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2156
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:48
#8428
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Цитата:
maxsaf:

Это КИ такой текст накатала. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2156
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:51
#8429
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Цитата:
maxsaf:
Данные до 2021 года, возможно устаревшие

Быстро версию определили. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18062
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:53
#8430
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Цитата:
Карачун:
даже если предположить что "выпустили" что с того? полтора человека чихнуло вот прям беда!

Если вирус убийственный - то далеко распространиться не успевает. До нас только эволюционировавший чих пух докатился. Но не факт, что других неизвестных вирусов там нету.
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