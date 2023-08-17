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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:14
Цитата:
Ой, давайте не будем. Я же сказал - вроде как, но это не точно Пришлось загуглить - реально разносчиков болезней среди комаров всего несколько видов, и разносить они могут далеко не все. СПИД например, или гепатит, не переносится, по крайней мере так утверждают учёные. То есть не факт что специально выведенный вирус под определенную группу людей может быть запросто перенесен комарами-разносчиками. Не собирался гуглить - пришлось ))
Карачун:
вы видели мюзикл "чикаго"? там есть один восхитительный момент когда рокси харт восклицает "-о, боже!" на что билли флинн отечает ремаркой "-говори о знакомых вещах". замечательный кинофильм.
вы видели мюзикл "чикаго"? там есть один восхитительный момент когда рокси харт восклицает "-о, боже!" на что билли флинн отечает ремаркой "-говори о знакомых вещах". замечательный кинофильм.
Ой, давайте не будем. Я же сказал - вроде как, но это не точно Пришлось загуглить - реально разносчиков болезней среди комаров всего несколько видов, и разносить они могут далеко не все. СПИД например, или гепатит, не переносится, по крайней мере так утверждают учёные. То есть не факт что специально выведенный вирус под определенную группу людей может быть запросто перенесен комарами-разносчиками. Не собирался гуглить - пришлось ))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:15
Цитата:
С чего вдруг?)
Эл-починно:
Кстати, некоторые опять будут крутить у виска,
Кстати, некоторые опять будут крутить у виска,
С чего вдруг?)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:15
Научные доказательства не подтверждают, что вирусы проявляют избирательность по национальности или социальной принадлежности. Вирусы — это инфекционные агенты, которые атакуют клетки организмов без каких-либо предпочтений к национальности, расе или социальному статусу. Распространение и воздействие вирусов обычно зависят от биологических и генетических характеристик организмов, а также от факторов, связанных с медицинской, гигиенической и социальной средой. Например, вспышки инфекций могут происходить в плотно населенных районах или в местах с ограниченным доступом к медицинской помощи. Иногда вирусы могут ассоциироваться с конкретными регионами из-за первых случаев заболевания, которые могли быть зарегистрированы в этом регионе. Однако это не означает, что вирусы имеют какие-то предпочтения по национальности или социальной принадлежности. Важно обратить внимание на то, что распространение вирусов и меры борьбы с ними являются научными и медицинскими вопросами, и они должны основываться на фактах, исследованиях и рекомендациях здравоохранительных организаций.
ПС- это мнение КИ ChatGPT
[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2023 - 01:23]
ПС- это мнение КИ ChatGPT
[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2023 - 01:23]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:18
Цитата:
Вы не имелись в виду тех, кто будет это делать.
[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2023 - 01:19]
maxsaf:
С чего вдруг?)
С чего вдруг?)
Вы не имелись в виду тех, кто будет это делать.
[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2023 - 01:19]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:20
Цитата:
Для начала их надо чем-то пометить. Что обычно в армии давали новобранцам, чтобы в самоволку не тянуло? а ещё, теоретически, солдатам могут давать некоторые вещества, которые как то помогают бороться со страхом, ну или не чувствовать боль. Я не утверждаю, что это есть на самом деле, просто как вариант
Эл-починно:
А военных Вы как сортировать будете?
А военных Вы как сортировать будете?
Для начала их надо чем-то пометить. Что обычно в армии давали новобранцам, чтобы в самоволку не тянуло? а ещё, теоретически, солдатам могут давать некоторые вещества, которые как то помогают бороться со страхом, ну или не чувствовать боль. Я не утверждаю, что это есть на самом деле, просто как вариант
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:22
Цитата:
Да я понял, только зачем другие у виска будут крутить - не понятно) нормально общаемся, фантазируем, чисто теоретический трёп))
Эл-починно:
Вы не имелись в виду тех, кто будет это делать.
Вы не имелись в виду тех, кто будет это делать.
Да я понял, только зачем другие у виска будут крутить - не понятно) нормально общаемся, фантазируем, чисто теоретический трёп))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:24
Цитата:
Пусть ChatGPT поподробнее об этом расскажет, и о связи генов с расой/национальностью
Эл-починно:
генетических характеристик
генетических характеристик
Пусть ChatGPT поподробнее об этом расскажет, и о связи генов с расой/национальностью
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:25
Цитата:
согласен, остальное в личке.
maxsaf:
нормально общаемся,
нормально общаемся,
согласен, остальное в личке.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:25
Цитата:
И не отвергают
Эл-починно:
Научные доказательства не подтверждают
Научные доказательства не подтверждают
И не отвергают
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:30
Цитата:
от чата -
Конечно, давайте рассмотрим вопрос более подробно. Избирательность вирусов по национальности и социальной принадлежности: Научное сообщество приходит к единому мнению о том, что вирусы не проявляют избирательность по национальности, расе или социальной принадлежности. Вирусы инфицируют организмы на основе биологических механизмов, таких как взаимодействие вирусных белков с рецепторами на поверхности клеток. Избирательность может быть связана с наличием у определенных популяций особых генетических аспектов, которые делают их более или менее восприимчивыми к определенным инфекциям, но это не имеет отношения к национальности или социальной принадлежности. Связь генов с расой и национальностью: Связь генов с расой и национальностью является сложным и спорным вопросом. Генетика научно подтверждает, что расовые категории являются биологически неопределенными и отражают лишь небольшую долю генетической разнообразности внутри каждой "расы". Все люди, независимо от расы, имеют более схожие гены, чем различия. Таким образом, связь между генами и расой ограничивается всего лишь небольшой частью генома. Понятие "расы" в генетике становится все более устаревшим, и вместо него используется термин "генетическое разнообразие". Генетические различия между людьми не следуют географическим границам, и существуют гены, которые распределены внутри всех популяций, включая разные этнические группы. Важно понимать, что здоровье и болезни определяются не только генетикой, но и окружающей средой, образом жизни, доступом к медицинской помощи и многими другими факторами. Дискриминация или предвзятость на основе национальности, расы или социальной принадлежности не имеют научного обоснования и противоречат принципам равенства и справедливости.
ПС - С одной стороны я как бы понимаю, что и Стив Джобс умер от рака пред желудочной железы. Но с другой, стороны, некоторым людям её удаляют и они живут. Другой вопрос - жизнь ли это? Как и с алергиками, или диабетиками, избирательность давно уже существует. Только вот принцип пока неизвестен.
[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2023 - 01:40]
[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2023 - 01:41]
maxsaf:
Пусть ChatGPT поподробнее об этом расскажет, и о связи генов с расой/национальностью
Пусть ChatGPT поподробнее об этом расскажет, и о связи генов с расой/национальностью
от чата -
Конечно, давайте рассмотрим вопрос более подробно. Избирательность вирусов по национальности и социальной принадлежности: Научное сообщество приходит к единому мнению о том, что вирусы не проявляют избирательность по национальности, расе или социальной принадлежности. Вирусы инфицируют организмы на основе биологических механизмов, таких как взаимодействие вирусных белков с рецепторами на поверхности клеток. Избирательность может быть связана с наличием у определенных популяций особых генетических аспектов, которые делают их более или менее восприимчивыми к определенным инфекциям, но это не имеет отношения к национальности или социальной принадлежности. Связь генов с расой и национальностью: Связь генов с расой и национальностью является сложным и спорным вопросом. Генетика научно подтверждает, что расовые категории являются биологически неопределенными и отражают лишь небольшую долю генетической разнообразности внутри каждой "расы". Все люди, независимо от расы, имеют более схожие гены, чем различия. Таким образом, связь между генами и расой ограничивается всего лишь небольшой частью генома. Понятие "расы" в генетике становится все более устаревшим, и вместо него используется термин "генетическое разнообразие". Генетические различия между людьми не следуют географическим границам, и существуют гены, которые распределены внутри всех популяций, включая разные этнические группы. Важно понимать, что здоровье и болезни определяются не только генетикой, но и окружающей средой, образом жизни, доступом к медицинской помощи и многими другими факторами. Дискриминация или предвзятость на основе национальности, расы или социальной принадлежности не имеют научного обоснования и противоречат принципам равенства и справедливости.
ПС - С одной стороны я как бы понимаю, что и Стив Джобс умер от рака пред желудочной железы. Но с другой, стороны, некоторым людям её удаляют и они живут. Другой вопрос - жизнь ли это? Как и с алергиками, или диабетиками, избирательность давно уже существует. Только вот принцип пока неизвестен.
[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2023 - 01:40]
[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2023 - 01:41]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:44
Цитата:
А никто и не говорил, что будет легко и просто))
Цитата:
Этой разницы достаточно, чтобы по ДНК определить, к какой расе относится человек. Будет ли вирус достаточно умным, чтобы определить это - большой вопрос.
Эл-починно:
Связь генов с расой и национальностью является сложным и спорным вопросом.
Связь генов с расой и национальностью является сложным и спорным вопросом.
А никто и не говорил, что будет легко и просто))
Цитата:
Эл-починно:
Все люди, независимо от расы, имеют более схожие гены, чем различия. Таким образом, связь между генами и расой ограничивается всего лишь небольшой частью генома.
Все люди, независимо от расы, имеют более схожие гены, чем различия. Таким образом, связь между генами и расой ограничивается всего лишь небольшой частью генома.
Этой разницы достаточно, чтобы по ДНК определить, к какой расе относится человек. Будет ли вирус достаточно умным, чтобы определить это - большой вопрос.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:47
Цитата:
Данные до 2021 года, возможно устаревшие
Эл-починно:
ПС- это мнение КИ ChatGPT
ПС- это мнение КИ ChatGPT
Данные до 2021 года, возможно устаревшие
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:48
Цитата:
Это КИ такой текст накатала.
maxsaf:
Это КИ такой текст накатала.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:51
Цитата:
Быстро версию определили.
maxsaf:
Данные до 2021 года, возможно устаревшие
Данные до 2021 года, возможно устаревшие
Быстро версию определили.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.23 - 01:53
Цитата:
Если вирус убийственный - то далеко распространиться не успевает. До нас только эволюционировавший чих пух докатился. Но не факт, что других неизвестных вирусов там нету.
Карачун:
даже если предположить что "выпустили" что с того? полтора человека чихнуло вот прям беда!
даже если предположить что "выпустили" что с того? полтора человека чихнуло вот прям беда!
Если вирус убийственный - то далеко распространиться не успевает. До нас только эволюционировавший чих пух докатился. Но не факт, что других неизвестных вирусов там нету.
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