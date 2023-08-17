Отправлено: - 01:30

maxsaf:

Пусть ChatGPT поподробнее об этом расскажет, и о связи генов с расой/национальностью

[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2023 - 01:40]

[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2023 - 01:41]

Цитата:от чата -Конечно, давайте рассмотрим вопрос более подробно. Избирательность вирусов по национальности и социальной принадлежности: Научное сообщество приходит к единому мнению о том, что вирусы не проявляют избирательность по национальности, расе или социальной принадлежности. Вирусы инфицируют организмы на основе биологических механизмов, таких как взаимодействие вирусных белков с рецепторами на поверхности клеток. Избирательность может быть связана с наличием у определенных популяций особых генетических аспектов, которые делают их более или менее восприимчивыми к определенным инфекциям, но это не имеет отношения к национальности или социальной принадлежности. Связь генов с расой и национальностью: Связь генов с расой и национальностью является сложным и спорным вопросом. Генетика научно подтверждает, что расовые категории являются биологически неопределенными и отражают лишь небольшую долю генетической разнообразности внутри каждой "расы". Все люди, независимо от расы, имеют более схожие гены, чем различия. Таким образом, связь между генами и расой ограничивается всего лишь небольшой частью генома. Понятие "расы" в генетике становится все более устаревшим, и вместо него используется термин "генетическое разнообразие". Генетические различия между людьми не следуют географическим границам, и существуют гены, которые распределены внутри всех популяций, включая разные этнические группы. Важно понимать, что здоровье и болезни определяются не только генетикой, но и окружающей средой, образом жизни, доступом к медицинской помощи и многими другими факторами. Дискриминация или предвзятость на основе национальности, расы или социальной принадлежности не имеют научного обоснования и противоречат принципам равенства и справедливости.ПС - С одной стороны я как бы понимаю, что и Стив Джобс умер от рака пред желудочной железы. Но с другой, стороны, некоторым людям её удаляют и они живут. Другой вопрос - жизнь ли это?Как и с алергиками, или диабетиками, избирательность давно уже существует. Только вот принцип пока неизвестен.