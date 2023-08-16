maxsaf: Какие нафиг биолаборатории, кому может прийти в голову вирусы новые изобретать.
кому угодно. возьмите любую страну, навскидку, у которой есть такая возможность, она их "изобретает". ну, вернее не так. не изобретает, а модифицирует существующие вирусы. Цитата:
maxsaf: И вдруг бац - ковид19, случайно выпустили
даже если предположить что "выпустили" что с того? полтора человека чихнуло вот прям беда! ещё 7 с лишним миллиардов осталось. вы, я так полагаю, ни разу не на велосипеде рассекаете. и выхлопные газы вашего автомобиля гадят по миру похлеще ковида. к чему это уподобление "ярославне".
Цитата:
maxsaf: Если теоретически возможно разработать вирус, который вредит только определенной группе людей - наверняка это уже сделано.
даже не теоретически, а вполне себе практически и без участия человека любой вирус не способен проникать в клетки абсолютно всех людей. если вы подразумеваете заранее целенаправленно заданную группу людей, я по этому поводу могу сказать что абсурдность подобного предположения выводится чисто логическим путём на основе базовых знаний в биологии. Цитата:
maxsaf: Вроде как у обычных комаров хобот работает только на всос.
вы видели мюзикл "чикаго"? там есть один восхитительный момент когда рокси харт восклицает "-о, боже!" на что билли флинн отечает ремаркой "-говори о знакомых вещах". замечательный кинофильм. Цитата:
maxsaf: И если кому-то на самом деле интересно узнать больше, разобраться - можно реально погуглить, поискать больше инфы. И это совсем не повод крутить пальцем у виска - в любопытстве нет ниче плохого.
та я не знаю кто там крутит пальцем у виска только от того что человек проявляет любопытство. пускай себе ищет и "разбирается", только в массы нести эту х....ю не надо.
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