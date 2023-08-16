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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29069
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 11:18
#8386
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Профайл
s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
252
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 19:28
#8387
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Цитата:
111:

Вот и первый результат скорого суда в Славном Киеве!!!
Профайл
s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
252
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 19:31
#8388
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Цитата:
111:

Что из себя сейчас представляет Урожайное? Два подвала, разрушенные дома, огненный мешок. Занять заняли а удержать некому. Земля кладбище сразу для всу
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
252
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 19:32
#8389
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Закрепились, зарылись навсегда....... И это вы считаете победой?
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
252
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 19:35
#8390
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нет не верно
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
252
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 19:37
#8391
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Для этих комментов я создал отдельную тему: Россия и её противники
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
252
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 19:46
#8392
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
252
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 21:27
#8393
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Давайте о Дне Города поговорим Господа !!!
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
252
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 21:28
#8394
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Только о хорошем! Без фобий любых. Это Наш город !!!!!
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
252
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 23:24
#8395
Комментарий проходит проверку.
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
252
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 23:27
#8396
Комментарий проходит проверку.
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
252
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 23:28
#8397
Комментарий проходит проверку.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
132
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 23:41
#8398
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Цитата:
maxsaf:
Какие нафиг биолаборатории, кому может прийти в голову вирусы новые изобретать.

кому угодно. возьмите любую страну, навскидку, у которой есть такая возможность, она их "изобретает". ну, вернее не так. не изобретает, а модифицирует существующие вирусы.
Цитата:
maxsaf:
И вдруг бац - ковид19, случайно выпустили

даже если предположить что "выпустили" что с того? полтора человека чихнуло вот прям беда! ещё 7 с лишним миллиардов осталось. вы, я так полагаю, ни разу не на велосипеде рассекаете. и выхлопные газы вашего автомобиля гадят по миру похлеще ковида. к чему это уподобление "ярославне".

Цитата:
maxsaf:
Если теоретически возможно разработать вирус, который вредит только определенной группе людей - наверняка это уже сделано.

даже не теоретически, а вполне себе практически и без участия человека любой вирус не способен проникать в клетки абсолютно всех людей. если вы подразумеваете заранее целенаправленно заданную группу людей, я по этому поводу могу сказать что абсурдность подобного предположения выводится чисто логическим путём на основе базовых знаний в биологии.
Цитата:
maxsaf:
Вроде как у обычных комаров хобот работает только на всос.

вы видели мюзикл "чикаго"? там есть один восхитительный момент когда рокси харт восклицает "-о, боже!" на что билли флинн отечает ремаркой "-говори о знакомых вещах". замечательный кинофильм.
Цитата:
maxsaf:
И если кому-то на самом деле интересно узнать больше, разобраться - можно реально погуглить, поискать больше инфы. И это совсем не повод крутить пальцем у виска - в любопытстве нет ниче плохого.

та я не знаю кто там крутит пальцем у виска только от того что человек проявляет любопытство. пускай себе ищет и "разбирается", только в массы нести эту х....ю не надо.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8098
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 23:48
#8399
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Цитата:
111:
Просто картинка

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8098
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 23:49
#8400
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