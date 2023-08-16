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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 21:57
Цитата:
---Ты хоть имя назови ? Стесняешься здесь сказать - так хоть в личку напиши .
111:
Сделали депутата миллиардера..
Сделали депутата миллиардера..
---Ты хоть имя назови ? Стесняешься здесь сказать - так хоть в личку напиши .
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26016
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 22:02
Цитата:
Уже, наверное, вышла во двор?...
111:
беш делает сейчас для двора
беш делает сейчас для двора
Уже, наверное, вышла во двор?...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 29069
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 22:12
Цитата:
Ссылку я давал, так что не гутарь зря
Гога:
Ты хоть имя назови
Ты хоть имя назови
Ссылку я давал, так что не гутарь зря
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 22:36
Цитата:
----0 ,Господи , какой же ты трудный ? Я же не сижу тут сутками . Пропустил . Мог бы и ответить по - существу вопроса .Повторенье - мать ученья .
111:
Ссылку я давал
Ссылку я давал
----0 ,Господи , какой же ты трудный ? Я же не сижу тут сутками . Пропустил . Мог бы и ответить по - существу вопроса .Повторенье - мать ученья .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 22:41
Цитата:
Да там в ссылке так же ничего по существу.
телеграм
#14761
ПС - про депутата там, к стати, ни слова. Шлагбаум, жильцы, предприниматели.
[Исправлено: Эл-починно, 16.08.2023 - 22:45]
Гога:
----0 ,Господи , какой же ты трудный ? Я же не сижу тут сутками . Пропустил . Мог бы и ответить по - существу вопроса .Повторенье - мать ученья .
----0 ,Господи , какой же ты трудный ? Я же не сижу тут сутками . Пропустил . Мог бы и ответить по - существу вопроса .Повторенье - мать ученья .
Да там в ссылке так же ничего по существу.
телеграм
#14761
ПС - про депутата там, к стати, ни слова. Шлагбаум, жильцы, предприниматели.
[Исправлено: Эл-починно, 16.08.2023 - 22:45]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 23:01
Цитата:
----Вот и я говорю - имя боится сказать !
Эл-починно:
ПС - про депутата там, к стати, ни слова.
ПС - про депутата там, к стати, ни слова.
----Вот и я говорю - имя боится сказать !
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 23:05
Цитата:
Про депутата 14659
Эл-починно:
Про депутата 14659
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 23:09
Цитата:
Ну это же три дня назад было, да и коммент о честном и хорошем человеке.
А Гога хотел узнать имя депутата, с которым Марик и жильцы судятся.
Цитата:
[Исправлено: Эл-починно, 16.08.2023 - 23:11]
КГСПС:
Про депутата 14659
Про депутата 14659
Ну это же три дня назад было, да и коммент о честном и хорошем человеке.
А Гога хотел узнать имя депутата, с которым Марик и жильцы судятся.
Цитата:
111: Ничего необычного, депутат миллиардер просто гадит нам
[Исправлено: Эл-починно, 16.08.2023 - 23:11]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 23:11
Цитата:
Это он и есть
Эл-починно:
Это он и есть
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 23:14
Ну тогда вопрос исчерпан. Хотя можно было и по человечески ответить. Но это уже не к Вам.
Мне будто делать больше нечего, как все его ссылки за неделю просматривать.
[Исправлено: Эл-починно, 16.08.2023 - 23:15]
Мне будто делать больше нечего, как все его ссылки за неделю просматривать.
[Исправлено: Эл-починно, 16.08.2023 - 23:15]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2483
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 23:19
Прочитал про депутата. Что сказать не вписывается уже в новые веяния, можно смело валить его с должности. А то против генеральной линии пошёл, против высоток в центре города понимаешь. А как же 16 ти этажки?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 23:30
Цитата:
----Ну про какого - то депутата Алпамысова ссылка .У суд то у кого выиграли ?
КГСПС:
Про депутата 14659
Про депутата 14659
----Ну про какого - то депутата Алпамысова ссылка .У суд то у кого выиграли ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 23:38
Цитата:
---Просто боится
Эл-починно:
Хотя можно было и по человечески ответить.
Хотя можно было и по человечески ответить.
---Просто боится
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 23:41
Цитата:
----Он просто не умеет этого делать . А только вокруг да около
Эл-починно:
по человечески ответить.
по человечески ответить.
----Он просто не умеет этого делать . А только вокруг да около
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 29069
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 23:55
Цитата:
Да, там где то есть про хорошего нашего чиновника.
Скорее этот коммент, времени нет блин проверить, но да, давал.
КГСПС:
Про депутата 14659
Про депутата 14659
Да, там где то есть про хорошего нашего чиновника.
Скорее этот коммент, времени нет блин проверить, но да, давал.
-
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