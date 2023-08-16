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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8098
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 21:57
#14776
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Цитата:
111:
Сделали депутата миллиардера..

---Ты хоть имя назови ? Стесняешься здесь сказать - так хоть в личку напиши .
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26016
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 22:02
#14777
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Цитата:
111:
беш делает сейчас для двора

Уже, наверное, вышла во двор?... :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29069
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 22:12
#14778
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Цитата:
Гога:
Ты хоть имя назови

Ссылку я давал, так что не гутарь зря
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8098
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 22:36
#14779
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Цитата:
111:
Ссылку я давал

----0 ,Господи , какой же ты трудный ? Я же не сижу тут сутками . Пропустил . Мог бы и ответить по - существу вопроса .Повторенье - мать ученья .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2146
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 22:41
#14780
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Цитата:
Гога:
----0 ,Господи , какой же ты трудный ? Я же не сижу тут сутками . Пропустил . Мог бы и ответить по - существу вопроса .Повторенье - мать ученья .

Да там в ссылке так же ничего по существу.
телеграм
#14761 :lol:
ПС - про депутата там, к стати, ни слова. Шлагбаум, жильцы, предприниматели. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 16.08.2023 - 22:45]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8098
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 23:01
#14781
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Цитата:
Эл-починно:
ПС - про депутата там, к стати, ни слова.

----Вот и я говорю - имя боится сказать !
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1794
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 23:05
#14782
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Цитата:
Эл-починно:

Про депутата 14659
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2146
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 23:09
#14783
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Цитата:
КГСПС:
Про депутата 14659

Ну это же три дня назад было, да и коммент о честном и хорошем человеке.
А Гога хотел узнать имя депутата, с которым Марик и жильцы судятся.

Цитата:
111: Ничего необычного, депутат миллиардер просто гадит нам


[Исправлено: Эл-починно, 16.08.2023 - 23:11]
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1794
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 23:11
#14784
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Цитата:
Эл-починно:

Это он и есть
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2146
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 23:14
#14785
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Ну тогда вопрос исчерпан. Хотя можно было и по человечески ответить. Но это уже не к Вам. ;-)
Мне будто делать больше нечего, как все его ссылки за неделю просматривать. ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 16.08.2023 - 23:15]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2483
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 23:19
#14786
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Прочитал про депутата. Что сказать не вписывается уже в новые веяния, можно смело валить его с должности. А то против генеральной линии пошёл, против высоток в центре города понимаешь. А как же 16 ти этажки?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8098
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 23:30
#14787
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Цитата:
КГСПС:
Про депутата 14659

----Ну про какого - то депутата Алпамысова ссылка .У суд то у кого выиграли ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8098
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 23:38
#14788
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Цитата:
Эл-починно:
Хотя можно было и по человечески ответить.

---Просто боится
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8098
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 23:41
#14789
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Цитата:
Эл-починно:
по человечески ответить.

----Он просто не умеет этого делать . А только вокруг да около :lol: :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29069
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.23 - 23:55
#14790
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Цитата:
КГСПС:
Про депутата 14659

Да, там где то есть про хорошего нашего чиновника.
Скорее этот коммент, времени нет блин проверить, но да, давал.
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