Отправлено: - 22:41

Гога:

----0 ,Господи , какой же ты трудный ? Я же не сижу тут сутками . Пропустил . Мог бы и ответить по - существу вопроса .Повторенье - мать ученья .

[Исправлено: Эл-починно, 16.08.2023 - 22:45]

Цитата:Да там в ссылке так же ничего по существу.телеграм#14761ПС - про депутата там, к стати, ни слова. Шлагбаум, жильцы, предприниматели.