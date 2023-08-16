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≡ "Не вижу, что у нас есть проблемы" - Кумар Аксакалов проверил ремонт дорог на окраинах Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47362
"Не вижу, что у нас есть проблемы" - Кумар Аксакалов проверил ремонт дорог на окраинах Костаная
Отправлено: 16.08.23 - 21:43
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В этом году в областном центре ремонтируют 65 улиц. Две трети работ уже завершены, остальные обещают доделать в сентябре. 15 августа первые итоги ремонта оценивал глава региона Кумар АКСАКАЛОВ.
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
252
"Не вижу, что у нас есть проблемы" - Кумар Аксакалов проверил ремонт дорог на окраинах Костаная
Отправлено: 16.08.23 - 22:32
#15
Комментарий проходит проверку.
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
252
"Не вижу, что у нас есть проблемы" - Кумар Аксакалов проверил ремонт дорог на окраинах Костаная
Отправлено: 16.08.23 - 22:37
#16
Комментарий проходит проверку.
Профайл
s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
252
"Не вижу, что у нас есть проблемы" - Кумар Аксакалов проверил ремонт дорог на окраинах Костаная
Отправлено: 16.08.23 - 22:56
#17
Комментарий проходит проверку.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8098
Re: "Не вижу, что у нас есть проблемы" - Кумар...
Отправлено: 16.08.23 - 23:02
#18
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а можно гулять в босоножках. ----Гоша , у мужчин есть босоножки ???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8098
Re: "Не вижу, что у нас есть проблемы" - Кумар...
Отправлено: 16.08.23 - 23:08
#19
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У нас кроме контроля отдела ЖКХ, за подрядчиком следит технический надзор и Национальный центр качества дорог. Они обязательно проверяют.---- У семи нянек дитя без надзора
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8098
Re: "Не вижу, что у нас есть проблемы" - Кумар...
Отправлено: 16.08.23 - 23:12
#20
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Мы считаем, что риски есть по битуму и цементу.Все остальное - местные материалы. ---- А как же Рудненский цементный завод ??
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1794
"Не вижу, что у нас есть проблемы" - Кумар Аксакалов проверил ремонт дорог на окраинах Костаная
Отправлено: 16.08.23 - 23:21
#21
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Цитата:
Гога:

Уже не актуально. Теперь планируют в Рудном газовый завод строить.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8098
Re: "Не вижу, что у нас есть проблемы" - Кумар...
Отправлено: 16.08.23 - 23:34
#22
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Цитата:
saba:
Если без смеха, там грунт какой то не такой

----Было же сказано из чиновников ---гумус там другой
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8098
Re: "Не вижу, что у нас есть проблемы" - Кумар...
Отправлено: 16.08.23 - 23:36
#23
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Цитата:
КГСПС:
Уже не актуально.

----Миллиарды распилили ?
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