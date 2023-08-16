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В Костанайской области всерьез намерены «ударить пристройками» по перегруженности городских школ
В Костанайской области всерьез намерены «ударить пристройками» по перегруженности городских школ
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47361
В Костанайской области всерьез намерены «ударить пристройками» по перегруженности городских школ
Отправлено: 16.08.23 - 09:37
На днях об этом говорил аким областного центра. 15 августа на заседании акимата к теме вернулся глава региона Кумар АКСАКАЛОВ. И дал по ней первые поручения.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 325
Re: В Костанайской области всерьез намерены «ударить...
Отправлено: 16.08.23 - 09:37
Товарищи похоже собрались наступить на большие грабли.... Одновременно вводится 2 изменения 1)поголовное бесплатное питание в начальной школе 2) строят пристройки. Проблема в том, что типовые советские школы рассчитаны на определенное кол-во мест. Соотвественно, все рассчитано на определенную максимальную нагрузку. Если пристроить классы, то перегружается пищеблок, раздевалка, коридорное пространство. Если в пристройки будут отселять тупо начальную школу (как гимназии Горького), еще туда/сюда, но с пищеблоком придется что-то делать (как минимум "разводить" перемены у классов 5+ и начальной школы)... Тут придется просчитывать каждую школу и быстрее всего максимум что получится пристроить 1-2 пристройки (причем возможно тех районах где и нет острой потребности)
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 37
Re: В Костанайской области всерьез намерены «ударить...
Отправлено: 16.08.23 - 15:12
Пристроиться к Советскому это так по нашему, зря видимо коммунисты сдали страну без боя, по тихому, обманом, угрозами и.т.д.на бытовом уровне идёт выдавливание и эксплуатация всего "старого" в открытом бою в лобовом столкновении в чистом поле как говорится, уверен не устояли бы демократы
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2474
Re: В Костанайской области всерьез намерены «ударить...
Отправлено: 16.08.23 - 15:22
Цитата:
А когда я учился при Советском Союзе бесплатного питания у нас не было
ОГПУ:
коммунисты
коммунисты
А когда я учился при Советском Союзе бесплатного питания у нас не было
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26013
В Костанайской области всерьез намерены «ударить пристройками» по перегруженности городских школ
Отправлено: 16.08.23 - 15:39
Цитата:
А когда я, учился, у нас ни буфета, ни
столовой, ваще - небыор...
saba:
бесплатного питания у нас не было
бесплатного питания у нас не было
А когда я, учился, у нас ни буфета, ни
столовой, ваще - небыор...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2474
Re: В Костанайской области всерьез намерены «ударить...
Отправлено: 16.08.23 - 15:57
Цитата:
Я же в городе учился, в 8 школе(старой) только буфет был, в 19 школе уже столовая, только дорого для меня было рубль в неделю, у нас семья многодетная была.
drakon:
А когда я, учился, у нас ни буфета, ни столовой, ваще - небыор...
А когда я, учился, у нас ни буфета, ни столовой, ваще - небыор...
Я же в городе учился, в 8 школе(старой) только буфет был, в 19 школе уже столовая, только дорого для меня было рубль в неделю, у нас семья многодетная была.
Re: В Костанайской области всерьез намерены «ударить...
Отправлено: 16.08.23 - 16:40
Сестренка училась в Старой 17 школе до 4-го класса , затем Мы учились в первой школе. Старая 8-я школа, бывшие казармы. Столовая была там. У нас в 1-й тоже была столовая. У н/классов до 4-го завтрак был обязательно у всех безплатный. А старшие классы 80 копеек.После 81-го рубль.
Re: В Костанайской области всерьез намерены «ударить...
Отправлено: 16.08.23 - 16:44
Пристройки???? Рыть котлованы, прокладывать коммуникации? Или просто поставят мансарды, которые ветер снесет через пол года?
Re: В Костанайской области всерьез намерены «ударить...
Отправлено: 16.08.23 - 16:46
Комментарий удален модератором.
Re: В Костанайской области всерьез намерены «ударить...
Отправлено: 16.08.23 - 17:01
Не правильное построение темы у меня # 6. Мы потом учились в первой школе в центре. Восьмую школу старую помню. Бывшие казармы в районе нефтебазы. Сейчас ,осталась часть старого строения там.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3194
В Костанайской области всерьез намерены «ударить пристройками» по перегруженности городских школ
Отправлено: 16.08.23 - 17:29
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