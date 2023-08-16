Отправлено: - 15:57

drakon:

А когда я, учился, у нас ни буфета, ни столовой, ваще - небыор...

Цитата:Я же в городе учился, в 8 школе(старой) только буфет был, в 19 школе уже столовая, только дорого для меня было рубль в неделю, у нас семья многодетная была.