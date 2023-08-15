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Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ сетей не только, повышая тарифы, но и за счет собственных средств
Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ сетей не только, повышая тарифы, но и за счет собственных средств
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47361
Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ сетей не только, повышая тарифы, но и за счет собственных средств
Отправлено: 15.08.23 - 19:06
Сегодня, 15 августа на совещании в акимате Костанайской области обсудили положение дел в энергоснабжающих организациях. Говорили о дефиците кадров, нехватке средств, нулевой рентабельности компаний.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1102
Re: Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ...
Отправлено: 15.08.23 - 19:06
и это весь разговор?
Re: Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ...
Отправлено: 15.08.23 - 20:15
Цитата:
Вы чё так подставляете того, кто про 500 тыщ ЗП говорил?
Ранее в тарифе была заложена среднемесячная зарплата 115 тыс тенге
Вы чё так подставляете того, кто про 500 тыщ ЗП говорил?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4471
Re: Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ...
Отправлено: 15.08.23 - 20:47
Цитата:
Дальше, наверное, как в совхозной планёрке: - с матами и с выражениями, что бы доходчивее было.
electro:
это весь разговор
это весь разговор
Дальше, наверное, как в совхозной планёрке: - с матами и с выражениями, что бы доходчивее было.
Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ сетей не только, повышая тарифы, но и за счет собственных средств
Отправлено: 15.08.23 - 20:49
Цитата:
Не, щас так не принято, у всех телефоны, камеры...
ACROS:
Дальше, наверное, как в совхозной планёрке: - с матами и с выражениями, что бы доходчивее было.
Дальше, наверное, как в совхозной планёрке: - с матами и с выражениями, что бы доходчивее было.
Не, щас так не принято, у всех телефоны, камеры...
Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ сетей не только, повышая тарифы, но и за счет собственных средств
Отправлено: 16.08.23 - 00:14
maxsaf:
Вы чё так подставляете того, кто про 500 тыщ говорил
[Исправлено: Гога, 15.08.2023 - 21:14]
Вы чё так подставляете того, кто про 500 тыщ говорил
[Исправлено: Гога, 15.08.2023 - 21:14]
Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ сетей не только, повышая тарифы, но и за счет собственных средств
Отправлено: 16.08.23 - 00:21
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9492
Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ сетей не только, повышая тарифы, но и за счет собственных средств
Отправлено: 16.08.23 - 00:33
Цитата:
Это что вообще за цифры?Где он их взял?
Для частников от 19.6 за квт.
В магазине как ИП я плачу по 37тнг\квт.
[Исправлено: Добринцофф, 16.08.2023 - 00:34]
- С 31 июля 2023 года тариф поднялся в среднем с 6,23 тенге за киловатт до 7,48 тенге, - проинформировал Аскаров,
Источник:
Источник:
Это что вообще за цифры?Где он их взял?
Для частников от 19.6 за квт.
В магазине как ИП я плачу по 37тнг\квт.
[Исправлено: Добринцофф, 16.08.2023 - 00:34]
Re: Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ...
Отправлено: 16.08.23 - 09:01
Может надо убрать компании-прокладки.
На самом деле вся эта схема начала работать в Казахстане еще в конце 90-х, когда республика переходила на рыночные условия в электроэнергетике. Тогда было создано АО "KEGOC", которое так и не стало основным поставщиком электроэнергии, а превратилось в компанию, обеспечивающую перетоки.
На самом деле вся эта схема начала работать в Казахстане еще в конце 90-х, когда республика переходила на рыночные условия в электроэнергетике. Тогда было создано АО "KEGOC", которое так и не стало основным поставщиком электроэнергии, а превратилось в компанию, обеспечивающую перетоки.
L
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.01.23
- Сообщений:
- 6
Re: Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ...
Отправлено: 16.08.23 - 13:47
Уровень разговора напрямую зависит от компетентности руководителей. Акима не подготовили к разговору, не знает уровень доходности монополистов...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2474
Re: Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ...
Отправлено: 16.08.23 - 14:46
Цитата:
Тоже не понял
Добринцофф:
Это что вообще за цифры?Где он их взял?
Это что вообще за цифры?Где он их взял?
Тоже не понял
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2474
Re: Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ...
Отправлено: 16.08.23 - 14:47
Может это на выходе из Экибастуза?
Re: Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ...
Отправлено: 16.08.23 - 17:03
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