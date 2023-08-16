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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3514
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.08.23 - 11:10
#8521
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Цитата:
drakon:
Тебя, Таноми, забыть - невозможно


Узнаю манеры искусителя! :lol:
В обычной жизни от таких мужчин нужно держаться подальше.
Хорошо, что виртуал... ;-)

[Исправлено: таноми52, 16.08.2023 - 11:13]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26011
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.08.23 - 12:15
#8522
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Цитата:
таноми52:
Узнаю манеры искусителя! :lol:

Таноми, и кого это я - искусал?... :lol: :-P
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3193
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.08.23 - 12:58
#8523
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Цитата:
drakon:
Таноми, и кого это я - искусал?...


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