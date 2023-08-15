Отправлено: - 12:21

soldat pv:

Нужно знать что за фашистскую Германию воевали , большая часть Европы. Так же как сейчас за фашистскую Украину.

Цитата:Не тратьте время зря, бесполезно, лучше спросите, на чьей стороне его дед воевал, он любит такие вопросы