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Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ сетей не только, повышая тарифы, но и за счет собственных средств
Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ сетей не только, повышая тарифы, но и за счет собственных средств
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