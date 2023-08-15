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≡ Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ сетей не только, повышая тарифы, но и за счет собственных средств
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47359
Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ сетей не только, повышая тарифы, но и за счет собственных средств
Отправлено: 15.08.23 - 19:06
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Сегодня, 15 августа на совещании в акимате Костанайской области обсудили положение дел в энергоснабжающих организациях. Говорили о дефиците кадров, нехватке средств, нулевой рентабельности компаний.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1102
Re: Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ...
Отправлено: 15.08.23 - 19:06
#1
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и это весь разговор?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18041
Re: Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ...
Отправлено: 15.08.23 - 20:15
#2
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Цитата:
Ранее в тарифе была заложена среднемесячная зарплата 115 тыс тенге

Вы чё так подставляете того, кто про 500 тыщ ЗП говорил? :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4470
Re: Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ...
Отправлено: 15.08.23 - 20:47
#3
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Цитата:
electro:
это весь разговор


Дальше, наверное, как в совхозной планёрке: - с матами и с выражениями, что бы доходчивее было.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18041
Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ сетей не только, повышая тарифы, но и за счет собственных средств
Отправлено: 15.08.23 - 20:49
#4
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Цитата:
ACROS:
Дальше, наверное, как в совхозной планёрке: - с матами и с выражениями, что бы доходчивее было.

Не, щас так не принято, у всех телефоны, камеры...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8081
Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ сетей не только, повышая тарифы, но и за счет собственных средств
Отправлено: 16.08.23 - 00:14
#5
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maxsaf:
Вы чё так подставляете того, кто про 500 тыщ говорил

[Исправлено: Гога, 15.08.2023 - 21:14]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8081
Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ сетей не только, повышая тарифы, но и за счет собственных средств
Отправлено: 16.08.23 - 00:21
#6
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9492
Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ сетей не только, повышая тарифы, но и за счет собственных средств
Отправлено: 16.08.23 - 00:33
#7
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Цитата:
- С 31 июля 2023 года тариф поднялся в среднем с 6,23 тенге за киловатт до 7,48 тенге, - проинформировал Аскаров,

Источник:

Это что вообще за цифры?Где он их взял?
Для частников от 19.6 за квт.
В магазине как ИП я плачу по 37тнг\квт.

[Исправлено: Добринцофф, 16.08.2023 - 00:34]
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