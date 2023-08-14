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≡ Президент Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47359
Президент Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и...
Отправлено: 14.08.23 - 12:36
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Президент Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева предложила ограничить импорт дешевого российского сахара. Должно ли правительство поддержать это предложение?
Результаты опроса

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18041
Re: Президент Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и...
Отправлено: 14.08.23 - 12:36
#1
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Зерно - запретить, сахар - ограничить, все что не может прочитать Куат - конфисковать и утилизировать - и жизнь будет "заоблачная". :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13833
Re: Президент Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и...
Отправлено: 14.08.23 - 13:24
#2
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закрыть ввоз сахара нельзя
местные оборзеют
ограничить можно, сугубо для того чтобы государство субсидировало местное производство и то смогло конкурировать в цене с российскиим
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8081
Президент Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и...
Отправлено: 14.08.23 - 14:52
#3
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С магазина пришел - сахар по 89 рублей в Краснодаре .
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9492
Re: Президент Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и...
Отправлено: 14.08.23 - 18:08
#4
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Цитата:
Гога:
С магазина пришел - сахар по 89 рублей в Краснодаре .

Дорого,у нас краснодарский сахар дешевле.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26010
Re: Президент Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и...
Отправлено: 15.08.23 - 22:49
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Дорого,у нас краснодарский сахар дешевле.

Сегодня смотрел в магазине.
У нас 1.45 Eвро... :lol: :oops:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8081
Президент Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и...
Отправлено: 16.08.23 - 00:16
#6
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Цитата:
Добринцофф:
у нас краснодарский сахар дешевле.

---Парадокс???Однако .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8081
Re: Президент Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и...
Отправлено: 16.08.23 - 00:18
#7
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Или все ж начальнички не знают объективную ситуацию?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9492
Re: Президент Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и...
Отправлено: 16.08.23 - 00:36
#8
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Цитата:
drakon:
Сегодня смотрел в магазине. У нас 1.45 Eвро..

Цитата:
Гога:
---Парадокс???Однако .

У нас на сегодняшний день примерно 380-410 тнг в рознице.
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