Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.01.23
- Сообщений:
- 208
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.08.23 - 11:21
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2465
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.08.23 - 11:24
Цитата:
Цитата:
Будем меряться у кого больше убили? Какая то странная дискуссия. Надо уже привыкнуть к тому, что идёт большая, полномасштабная война с задействованием большого количества живой силы и всех родов войск, кроме ядерного. Забудьте про СВО, таких войн, в Европе по крайней мере не было со времён Второй мировой, а с применением такого количества вооружения и во всём мире. И не слушайте сказки про высокоточное оружие, это работает только против ИГИЛ и тому подобных формирований, когда нечем ответить. Когда совершенствуется оружие, всегда совершенствуется и броня, поэтому в любом случае в большинстве своём высокоточное(любое) будет перехватываться. а там уж бог знает. куда осколки полетят, во всяком случае не высокоточно.
Гога:
-Десятилетняя девочка пострадала при атаке украинского дрона в Белгороде БЕЛГОРОД,
-Десятилетняя девочка пострадала при атаке украинского дрона в Белгороде БЕЛГОРОД,
Цитата:
111:
чтоб убить 8-летнего мальчика, Владимира Балабаника.
чтоб убить 8-летнего мальчика, Владимира Балабаника.
Будем меряться у кого больше убили? Какая то странная дискуссия. Надо уже привыкнуть к тому, что идёт большая, полномасштабная война с задействованием большого количества живой силы и всех родов войск, кроме ядерного. Забудьте про СВО, таких войн, в Европе по крайней мере не было со времён Второй мировой, а с применением такого количества вооружения и во всём мире. И не слушайте сказки про высокоточное оружие, это работает только против ИГИЛ и тому подобных формирований, когда нечем ответить. Когда совершенствуется оружие, всегда совершенствуется и броня, поэтому в любом случае в большинстве своём высокоточное(любое) будет перехватываться. а там уж бог знает. куда осколки полетят, во всяком случае не высокоточно.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2465
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.08.23 - 11:27
При таком раскладе все рассказы про то, что якобы выцеливают только военные цели теряют всякий смысл. Да и просто поглядеть на фото Мариуполя или Бахмута, там получается весь город был военной целью. Степень разрушений примерно как в Минске во время ВОВ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8081
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.08.23 - 12:10
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.08.23 - 12:21
Цитата:
Не тратьте время зря, бесполезно, лучше спросите, на чьей стороне его дед воевал, он любит такие вопросы
soldat pv:
Нужно знать что за фашистскую Германию воевали , большая часть Европы. Так же как сейчас за фашистскую Украину.
Нужно знать что за фашистскую Германию воевали , большая часть Европы. Так же как сейчас за фашистскую Украину.
Не тратьте время зря, бесполезно, лучше спросите, на чьей стороне его дед воевал, он любит такие вопросы
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 29037
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.08.23 - 15:01
Цитата:
Тебе неизвестно, что такое собирательный образ?
soldat pv:
А фашисты не немецкие.
А фашисты не немецкие.
Тебе неизвестно, что такое собирательный образ?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 131
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.08.23 - 22:47
Цитата:
ну что поделать?! какие сами такие и сани, в смысле такие и собеседники.
111:
По моему это идиотизм.
По моему это идиотизм.
ну что поделать?! какие сами такие и сани, в смысле такие и собеседники.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 131
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.08.23 - 23:52
Цитата:
а вот и парочка "историй". "мастер и маргарита", да произведение художественное но тем не менее, москву посетил всего лишь дьявол, а товарищ бездомный его сразу в иностранные шпионы записал.
перельман в своей книге занимательная арифметика описывает случай в петрограде, когда дворники китайцы, не знакомые с арабскими цифрами, а только со своими, китайскими, надписали номера квартир с черных ходов для собственного удобства. и после обнаружения этих знаков, естественно не известных жителям, первым делом всё списали на иностранных шпионов. причём "списывали" на государственном уровне.
сейчас вот в украине нацистов ищут, якобы те как-то там "угрожали" безопасности россии своими комарами в биолабораториях.
я б, конечно, предложил для разнообразия попровать поискать источник неустроенности в себе, а не в иностранных шпионах и комарах. постучаться, так сказать, в свою голову. но, боюсь, ежели вся россия этим делом займется она одним только дружным переливным звоном украину одолеет. а заодно всех собак по белу свету перепугает. а зачем нам перепуганные собаки?!
soldat pv:
Историю учить нужно
Историю учить нужно
а вот и парочка "историй". "мастер и маргарита", да произведение художественное но тем не менее, москву посетил всего лишь дьявол, а товарищ бездомный его сразу в иностранные шпионы записал.
перельман в своей книге занимательная арифметика описывает случай в петрограде, когда дворники китайцы, не знакомые с арабскими цифрами, а только со своими, китайскими, надписали номера квартир с черных ходов для собственного удобства. и после обнаружения этих знаков, естественно не известных жителям, первым делом всё списали на иностранных шпионов. причём "списывали" на государственном уровне.
сейчас вот в украине нацистов ищут, якобы те как-то там "угрожали" безопасности россии своими комарами в биолабораториях.
я б, конечно, предложил для разнообразия попровать поискать источник неустроенности в себе, а не в иностранных шпионах и комарах. постучаться, так сказать, в свою голову. но, боюсь, ежели вся россия этим делом займется она одним только дружным переливным звоном украину одолеет. а заодно всех собак по белу свету перепугает. а зачем нам перепуганные собаки?!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 01:02
Цитата:
Какие нафиг биолаборатории, кому может прийти в голову вирусы новые изобретать. И вдруг бац - ковид19, случайно выпустили. А сколько не выпущено, ждёт своего часа - остаётся только догадываться. Я склонен считать, что в рамках стратегий национальной безопасности, все, что возможно сделать, даже теоретически - уже сделано. Если теоретически возможно разработать вирус, который вредит только определенной группе людей - наверняка это уже сделано. Совсем не обязательно, что в Украине, я в общем имею ввиду. Насчёт комаров не уверен, слышал противоречивые данные. Вроде как у обычных комаров хобот работает только на всос. Хотя с другой стороны, есть же малярийные комары, которые не просто так свое название получили. И если кому-то на самом деле интересно узнать больше, разобраться - можно реально погуглить, поискать больше инфы. И это совсем не повод крутить пальцем у виска - в любопытстве нет ниче плохого.
Карачун:
"угрожали" безопасности россии своими комарами в биолабораториях.
"угрожали" безопасности россии своими комарами в биолабораториях.
Какие нафиг биолаборатории, кому может прийти в голову вирусы новые изобретать. И вдруг бац - ковид19, случайно выпустили. А сколько не выпущено, ждёт своего часа - остаётся только догадываться. Я склонен считать, что в рамках стратегий национальной безопасности, все, что возможно сделать, даже теоретически - уже сделано. Если теоретически возможно разработать вирус, который вредит только определенной группе людей - наверняка это уже сделано. Совсем не обязательно, что в Украине, я в общем имею ввиду. Насчёт комаров не уверен, слышал противоречивые данные. Вроде как у обычных комаров хобот работает только на всос. Хотя с другой стороны, есть же малярийные комары, которые не просто так свое название получили. И если кому-то на самом деле интересно узнать больше, разобраться - можно реально погуглить, поискать больше инфы. И это совсем не повод крутить пальцем у виска - в любопытстве нет ниче плохого.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 01:04
Цитата:
Забыл сказать - лично мне не особо интересно, гуглить не буду)) на веру принимать - тем более ))
maxsaf:
И если кому-то на самом деле интересно узнать больше, разобраться
И если кому-то на самом деле интересно узнать больше, разобраться
Забыл сказать - лично мне не особо интересно, гуглить не буду)) на веру принимать - тем более ))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 01:12
Цитата:
Завуалированное оскорбление целого народа, на грани нацизма.
Цитата:
Оказывается, это не так уж и сложно
Карачун:
боюсь, ежели вся россия этим делом займется она одним только дружным переливным звоном украину одолеет. а заодно всех собак по белу свету перепугает. а зачем нам перепуганные собаки?!
боюсь, ежели вся россия этим делом займется она одним только дружным переливным звоном украину одолеет. а заодно всех собак по белу свету перепугает. а зачем нам перепуганные собаки?!
Завуалированное оскорбление целого народа, на грани нацизма.
Цитата:
Карачун:
сейчас вот в украине нацистов ищут,
сейчас вот в украине нацистов ищут,
Оказывается, это не так уж и сложно
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать