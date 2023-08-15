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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
208
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.08.23 - 11:21
#8371
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2465
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.08.23 - 11:24
#8372
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Цитата:
Гога:
-Десятилетняя девочка пострадала при атаке украинского дрона в Белгороде БЕЛГОРОД,

Цитата:
111:
чтоб убить 8-летнего мальчика, Владимира Балабаника.

Будем меряться у кого больше убили? Какая то странная дискуссия. Надо уже привыкнуть к тому, что идёт большая, полномасштабная война с задействованием большого количества живой силы и всех родов войск, кроме ядерного. Забудьте про СВО, таких войн, в Европе по крайней мере не было со времён Второй мировой, а с применением такого количества вооружения и во всём мире. И не слушайте сказки про высокоточное оружие, это работает только против ИГИЛ и тому подобных формирований, когда нечем ответить. Когда совершенствуется оружие, всегда совершенствуется и броня, поэтому в любом случае в большинстве своём высокоточное(любое) будет перехватываться. а там уж бог знает. куда осколки полетят, во всяком случае не высокоточно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2465
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.08.23 - 11:27
#8373
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При таком раскладе все рассказы про то, что якобы выцеливают только военные цели теряют всякий смысл. Да и просто поглядеть на фото Мариуполя или Бахмута, там получается весь город был военной целью. Степень разрушений примерно как в Минске во время ВОВ.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8081
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.08.23 - 12:10
#8374
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18041
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.08.23 - 12:21
#8375
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Цитата:
soldat pv:
Нужно знать что за фашистскую Германию воевали , большая часть Европы. Так же как сейчас за фашистскую Украину.

Не тратьте время зря, бесполезно, лучше спросите, на чьей стороне его дед воевал, он любит такие вопросы ;-) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29037
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.08.23 - 15:01
#8376
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Цитата:
soldat pv:
А фашисты не немецкие.

Тебе неизвестно, что такое собирательный образ?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
131
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.08.23 - 22:47
#8377
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Цитата:
111:
По моему это идиотизм.

ну что поделать?! какие сами такие и сани, в смысле такие и собеседники.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
131
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.08.23 - 23:52
#8378
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Цитата:
soldat pv:
Историю учить нужно

а вот и парочка "историй". "мастер и маргарита", да произведение художественное но тем не менее, москву посетил всего лишь дьявол, а товарищ бездомный его сразу в иностранные шпионы записал.
перельман в своей книге занимательная арифметика описывает случай в петрограде, когда дворники китайцы, не знакомые с арабскими цифрами, а только со своими, китайскими, надписали номера квартир с черных ходов для собственного удобства. и после обнаружения этих знаков, естественно не известных жителям, первым делом всё списали на иностранных шпионов. причём "списывали" на государственном уровне.
сейчас вот в украине нацистов ищут, якобы те как-то там "угрожали" безопасности россии своими комарами в биолабораториях.
я б, конечно, предложил для разнообразия попровать поискать источник неустроенности в себе, а не в иностранных шпионах и комарах. постучаться, так сказать, в свою голову. но, боюсь, ежели вся россия этим делом займется она одним только дружным переливным звоном украину одолеет. а заодно всех собак по белу свету перепугает. а зачем нам перепуганные собаки?!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18041
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 01:02
#8379
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Цитата:
Карачун:
"угрожали" безопасности россии своими комарами в биолабораториях.

Какие нафиг биолаборатории, кому может прийти в голову вирусы новые изобретать. И вдруг бац - ковид19, случайно выпустили. А сколько не выпущено, ждёт своего часа - остаётся только догадываться. Я склонен считать, что в рамках стратегий национальной безопасности, все, что возможно сделать, даже теоретически - уже сделано. Если теоретически возможно разработать вирус, который вредит только определенной группе людей - наверняка это уже сделано. Совсем не обязательно, что в Украине, я в общем имею ввиду. Насчёт комаров не уверен, слышал противоречивые данные. Вроде как у обычных комаров хобот работает только на всос. Хотя с другой стороны, есть же малярийные комары, которые не просто так свое название получили. И если кому-то на самом деле интересно узнать больше, разобраться - можно реально погуглить, поискать больше инфы. И это совсем не повод крутить пальцем у виска - в любопытстве нет ниче плохого.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18041
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 01:04
#8380
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Цитата:
maxsaf:
И если кому-то на самом деле интересно узнать больше, разобраться

Забыл сказать - лично мне не особо интересно, гуглить не буду)) на веру принимать - тем более ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18041
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.08.23 - 01:12
#8381
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Цитата:
Карачун:
боюсь, ежели вся россия этим делом займется она одним только дружным переливным звоном украину одолеет. а заодно всех собак по белу свету перепугает. а зачем нам перепуганные собаки?!

Завуалированное оскорбление целого народа, на грани нацизма.
Цитата:
Карачун:
сейчас вот в украине нацистов ищут,

Оказывается, это не так уж и сложно :lol:
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