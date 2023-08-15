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≡ Школьная форма: что можно, а что нельзя носить казахстанским ученикам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47359
Школьная форма: что можно, а что нельзя носить казахстанским ученикам
Отправлено: 15.08.23 - 20:46
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В Министерстве просвещения Казахстана пояснили по вопросам школьной формы. В этом году в требования об обязательной школьной форме были внесены изменения. В частности, теперь школьникам можно носить рубашку поло или тенниски, водолазки, а также трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18038
Re: Школьная форма: что можно, а что нельзя носить казахстанским...
Отправлено: 15.08.23 - 20:46
#1
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Цитата:
"Согласно пункту 13 Требований к школьной форме не допускается включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий",

Поддерживаю.
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