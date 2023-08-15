Отправлено: - 20:46

В Министерстве просвещения Казахстана пояснили по вопросам школьной формы. В этом году в требования об обязательной школьной форме были внесены изменения. В частности, теперь школьникам можно носить рубашку поло или тенниски, водолазки, а также трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке.