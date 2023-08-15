Re: Фестиваль, артисты, фейерверк - Больше трех дней Костанай...

Отправлено: - 16:25

кажись организаторы перепутали наурыз с днем города

там где надо радовать горожан чем то необычным, ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫМ и веселым у нас сплошной этно-фестиваль

кобызисты, батыры, домбристы, орда не к селу ни к городу

окей

если есть цель показывать этническое однообразие в день города организуйте тогда хоть нормальный бешбармак-фест не бесплатно ни в коем случае! за деньги но не заламывая цену чтобы гости,туристы кто приедет на день города могли хоть с казахской кухней познакомиться

а то у нас с одной стороны орда и батыры а с другой плов и шашлыки (очень казахские блюда конечно)

если уж вовлекать людей в свою культуру то в первую очередь с желудка надо начать темболее ну есть же возможность организовать готовку беша, баурсаков, куырдака на улице

но у нас с этим как видим все очень и очень плохо