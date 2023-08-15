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Фестиваль, артисты, фейерверк - Больше трех дней Костанай будет отмечать день города
Фестиваль, артисты, фейерверк - Больше трех дней Костанай будет отмечать день города
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