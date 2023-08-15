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≡ Фестиваль, артисты, фейерверк - Больше трех дней Костанай будет отмечать день города
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47359
Фестиваль, артисты, фейерверк - Больше трех дней Костанай будет отмечать день города
Отправлено: 15.08.23 - 16:07
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Первое праздничное мероприятие, приуроченное к 144-летию областного центра, пройдет уже завтра, 16 августа, в Сити-центре. Для горожан здесь проведут ретро-дискотеку. А в полную силу гулянья начнутся уже на следующий день, 17 августа, и продлятся три дня - до 19 августа. Завершится поздравление города традиционным фейерверком.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
617
Re: Фестиваль, артисты, фейерверк - Больше трех дней Костанай...
Отправлено: 15.08.23 - 16:07
#1
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Все хуже и хуже))
Опять эта приставка "этно". На большее фантазии не хватает.
Опять какие-то ноунэймы под видом знаменитостей. Самое (для меня - единственное) интересное событие в списке- это праздничный фейерверк.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13833
Re: Фестиваль, артисты, фейерверк - Больше трех дней Костанай...
Отправлено: 15.08.23 - 16:25
#2
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кажись организаторы перепутали наурыз с днем города
там где надо радовать горожан чем то необычным, ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫМ и веселым у нас сплошной этно-фестиваль
кобызисты, батыры, домбристы, орда не к селу ни к городу
окей
если есть цель показывать этническое однообразие в день города организуйте тогда хоть нормальный бешбармак-фест не бесплатно ни в коем случае! за деньги но не заламывая цену чтобы гости,туристы кто приедет на день города могли хоть с казахской кухней познакомиться
а то у нас с одной стороны орда и батыры а с другой плов и шашлыки (очень казахские блюда конечно)
если уж вовлекать людей в свою культуру то в первую очередь с желудка надо начать темболее ну есть же возможность организовать готовку беша, баурсаков, куырдака на улице
но у нас с этим как видим все очень и очень плохо
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1329
Re: Фестиваль, артисты, фейерверк - Больше трех дней Костанай...
Отправлено: 15.08.23 - 19:39
#3
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Цитата:
vofkakst:
Все хуже и хуже))

Не пригласили Иванова Ивана Ивановича по горланить?Так в самой россии уже некому народ развлекать..рубль под откос катится..не до веселья.Вот бы Димаша на день города послушать бы...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18038
Фестиваль, артисты, фейерверк - Больше трех дней Костанай будет отмечать день города
Отправлено: 15.08.23 - 20:48
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Не пригласили Иванова Ивана Ивановича по горланить?

Рублев их всех заменит, тоже нормально будет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4470
Re: Фестиваль, артисты, фейерверк - Больше трех дней Костанай...
Отправлено: 15.08.23 - 21:05
#5
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А, почему нет мероприятий в м-рнах Кунай; Арман, Аэропорт и другие ??
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