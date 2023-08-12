Есть основания утверждать, что в Казахстане отсутствует государственная система физического воспитания населения. В Союзе целый НИИФК трудился под ее созданием, и в результате родился комплекс ГТО, доступный всем возрастным группам. Ничего похожего у нас нет. Читать новость
Как всегда...кто о чём а Динисов о бане...В Союзе целый НИИФК трудился под ее созданием, и в результате родился комплекс ГТО, доступный всем возрастным группам. Выполнение нормативов ГТО приветствовалось в учебе и производстве, отмечалось и поощрялось руководством, был значок «Отличник ГТО». Так и в союзе это было простая формальность..ни кто его не выполнял..
Ничего похожего у нас нет. В учреждениях и производственных коллективах понятия не имеют о президентских тестах, на милю их никто не призывает. А ведь были времена, когда в Центральном сквере собирались тысячи людей,
Сегодня в городе десятки фитнесов. А в ссср я помню на карате ходил, мы занимались в ДК в колидоре А качалка была в подвале . Так что сегодня спортом заниматся больше вариантов чем раньше. Всё зависит от человека. Когда я купил велик и стал с собой возить в командировку, все с началало хихикали а теперь тоже купили . Я им пример показал.
Поэтому наша общая задача - вернуть президентскую милю в жизнь большинства горожан, для чего необходимо вести активную пропаганду на совещаниях в акиматах города и области. И это будет нашим самым главным вкладом в строительство «Жана Казахстан».
И не забудьте крикнуть - Да здравствует Нурсияние!
Цитата://И вытеснять бегунов из центра города - непростительная близорукость властей. Это место займут бомжи, пьяницы и бродячие собаки//
Развиваем "здравую" мысль автора, дальше: - вытеснять предпринимателей-катал на веломото и прочих, якобы мешающих горожанам "культурно" пить пиво и есть шашлыки с центра города - очевидно тоже непростительная близорукость властей. И это место точно займут: - бомжи, пьяницы и бродячие собаки. И почему: - "...НАМ ЭТО НАДО..." - автор пишет от СЕБЯ или его на это уполномочила определённая группа бегающих людей ??? Очевидно, надо думать - НАМ - это бегающие горожане - которые, "культурно" отдыхающим, мешают своей президентской милей или, со слов автора, мешают акиму области - думать думку государственную думать ??
Цитата:
111: Да здравствует Нурсияние!
Это лозунг или по новому - кричалка - наверное, уже не актуальна.
Цитата:
Alehander: Бегать для здоровья полезно только под окнами акимата. В поле для коров бегать не полезно.
Тоже что то не понимаю, автора: -бегаешь ведь для себя и в чистом поле воздух свежее и полезней для лёгких, как и в парке Победы - или надо как в старом казахстане - для вида, для понтов и для имиджа и что бы ВСЕ и особенно ОН с ВОСЬМОГО этаже видел - вот я видите какой хороший - бегаю эту пресловутую президентскую милю.
Я почему то всегда думал, что человек занимается спортом прежде всего для себя, для своего здоровья, а оказывается нет,на первом месте банальная показуха.Надо что бы весь центр встал в пробках пока в первых рядах гордо будет бежать тов.Денисов.
Обычно стареющему человеку, хочется стать свадебным генералом. Ну тут как говориться в анекдоте два пути. Если показуха то всё конец, если популяризация то два пути. Бегать в центре мешая всем то всё конец, если бегать не мешая то два пути. Бегать и не транслировать достижения то всё конец, если бегать и транслировать достижения то два пути. Если транслировать в НГ то всё конец, если транслировать в соц.сетях то два пути и т.д. Это юмор, только так можно отреагировать на статью. Автору здоровья для достижений и весёлых статей.
так и знал так и знал что там где водятся алкаши и собаки до этого мирно обитали бегуны во главе с тов. денисовым
ударим бегунами по социальным язвам города!!! предлагаю бегунов как десант теперь скидывать на все стремные участки города чтобы они там дрались с алкашами и собаками и очищали место под беговые площадки поэтому площадь перед акиматом подождет бегунов надо на трубы и на свалки отправлять теперь герои
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