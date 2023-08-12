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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Альтернативы нет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47356
Аркадий ДЕНИСОВ: Альтернативы нет
Отправлено: 12.08.23 - 10:38
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Есть основания утверждать, что в Казахстане отсутствует государственная система физического воспитания населения. В Союзе целый НИИФК трудился под ее созданием, и в результате родился комплекс ГТО, доступный всем возрастным группам. Ничего похожего у нас нет.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1328
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Альтернативы нет
Отправлено: 12.08.23 - 10:38
#1
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Цитата:
Есть основания утверждать, что в Казахстане отсутствует государственная система физического воспитания населения.

Источник:
Как всегда...кто о чём а Динисов о бане...В Союзе целый НИИФК трудился под ее созданием, и в результате родился комплекс ГТО, доступный всем возрастным группам. Выполнение нормативов ГТО приветствовалось в учебе и производстве, отмечалось и поощрялось руководством, был значок «Отличник ГТО».
Так и в союзе это было простая формальность..ни кто его не выполнял..

Источник:
Цитата:
. И вытеснять бегунов из центра города - непростительная близорукость властей. Это место займут бомжи, пьяницы и бродячие собаки. Нам это надо?

Источник:


ну это вообще полный атас..глупее этого я ни читала ни где...
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
385
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Альтернативы нет
Отправлено: 12.08.23 - 11:18
#2
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Бегать для здоровья полезно только под окнами акимата. В поле для коров бегать не полезно. Ясно-понятно
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13030
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Альтернативы нет
Отправлено: 12.08.23 - 11:25
#3
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А я купил себе велосипед . На выходных гоняю по 40-50 км. Тема замечательная. Пропотеешся потом под душ и спиш как младенец крепким сном. Всем предлагаю .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13030
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Альтернативы нет
Отправлено: 12.08.23 - 12:54
#4
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Цитата:
Ничего похожего у нас нет. В учреждениях и производственных коллективах понятия не имеют о президентских тестах, на милю их никто не призывает. А ведь были времена, когда в Центральном сквере собирались тысячи людей,

Сегодня в городе десятки фитнесов. А в ссср я помню на карате ходил, мы занимались в ДК в колидоре А качалка была в подвале . Так что сегодня спортом заниматся больше вариантов чем раньше. Всё зависит от человека. Когда я купил велик и стал с собой возить в командировку, все с началало хихикали а теперь тоже купили . Я им пример показал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29037
Аркадий ДЕНИСОВ: Альтернативы нет
Отправлено: 12.08.23 - 14:05
#5
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Цитата:
Поэтому наша общая задача - вернуть президентскую милю в жизнь большинства горожан, для чего необходимо вести активную пропаганду на совещаниях в акиматах города и области. И это будет нашим самым главным вкладом в строительство «Жана Казахстан». 


И не забудьте крикнуть - Да здравствует Нурсияние!

[Исправлено: 111, 12.08.2023 - 14:06]
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Мс18
§ Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
109
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Альтернативы нет
Отправлено: 12.08.23 - 15:17
#6
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А почему евгений шибаршин замолчал?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13030
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Альтернативы нет
Отправлено: 12.08.23 - 15:48
#7
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Цитата:
Мс18:
А почему евгений шибаршин замолчал?

Не помню за 10 лет что я тут. Что б он в коментах участвовал и спорил . Только статьи а мы уже обсуждаем)
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1787
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Альтернативы нет
Отправлено: 13.08.23 - 15:36
#8
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Цитата:
Мс18:
А почему евгений шибаршин замолчал?

Евгений Васильевич уже несколько лет не работает в редакции НГ
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13030
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Альтернативы нет
Отправлено: 13.08.23 - 15:59
#9
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А он всё таки участвовал в спорах? А че за ник был? Если не секрет намекните хотя бы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4466
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Альтернативы нет
Отправлено: 13.08.23 - 18:09
#10
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Цитата://И вытеснять бегунов из центра города - непростительная близорукость властей. Это место займут бомжи, пьяницы и бродячие собаки//

Развиваем "здравую" мысль автора, дальше: - вытеснять предпринимателей-катал на веломото и прочих, якобы мешающих горожанам "культурно" пить пиво и есть шашлыки с центра города - очевидно тоже непростительная близорукость властей. И это место точно займут: - бомжи, пьяницы и бродячие собаки.
И почему: - "...НАМ ЭТО НАДО..." - автор пишет от СЕБЯ или его на это уполномочила определённая группа бегающих людей ??? Очевидно, надо думать - НАМ - это бегающие горожане - которые, "культурно" отдыхающим, мешают своей президентской милей или, со слов автора, мешают акиму области -
думать думку государственную думать ??

Цитата:
111:
Да здравствует Нурсияние!


Это лозунг или по новому - кричалка - наверное, уже не актуальна.


Цитата:
Alehander:
Бегать для здоровья полезно только под окнами акимата. В поле для коров бегать не полезно.


Тоже что то не понимаю, автора: -бегаешь ведь для себя и в чистом поле воздух свежее и полезней для лёгких, как и в парке Победы - или надо как в старом казахстане - для вида, для понтов и для имиджа и что бы ВСЕ и особенно ОН с ВОСЬМОГО этаже видел - вот я видите какой хороший - бегаю эту пресловутую президентскую милю.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9490
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Альтернативы нет
Отправлено: 13.08.23 - 18:26
#11
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Цитата:
слева и справа от дороги был пустырь, где паслись коровы. Приехали телевизионщики снимать пробег, а мы им на камеру заявили, что бегать для коров не будем и на старт не выйдем.

Источник:

Я почему то всегда думал, что человек занимается спортом прежде всего для себя, для своего здоровья, а оказывается нет,на первом месте банальная показуха.Надо что бы весь центр встал в пробках пока в первых рядах гордо будет бежать тов.Денисов.
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Ж
* Житель КСК
(Пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
24
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Альтернативы нет
Отправлено: 15.08.23 - 15:38
#12
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Обычно стареющему человеку, хочется стать свадебным генералом. Ну тут как говориться в анекдоте два пути. Если показуха то всё конец, если популяризация то два пути. Бегать в центре мешая всем то всё конец, если бегать не мешая то два пути. Бегать и не транслировать достижения то всё конец, если бегать и транслировать достижения то два пути. Если транслировать в НГ то всё конец, если транслировать в соц.сетях то два пути и т.д.
Это юмор, только так можно отреагировать на статью.
Автору здоровья для достижений и весёлых статей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13833
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Альтернативы нет
Отправлено: 15.08.23 - 16:15
#13
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Цитата:
И вытеснять бегунов из центра города - непростительная близорукость властей. Это место займут бомжи, пьяницы и бродячие собаки. Нам это надо?

Источник:


так и знал
так и знал что там где водятся алкаши и собаки до этого мирно обитали бегуны во главе с тов. денисовым

ударим бегунами по социальным язвам города!!!
предлагаю бегунов как десант теперь скидывать на все стремные участки города чтобы они там дрались с алкашами и собаками и очищали место под беговые площадки
поэтому площадь перед акиматом подождет
бегунов надо на трубы и на свалки отправлять теперь
герои
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