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Ничего похожего у нас нет. В учреждениях и производственных коллективах понятия не имеют о президентских тестах, на милю их никто не призывает. А ведь были времена, когда в Центральном сквере собирались тысячи людей,

Цитата:Сегодня в городе десятки фитнесов. А в ссср я помню на карате ходил, мы занимались в ДК в колидоре А качалка была в подвале . Так что сегодня спортом заниматся больше вариантов чем раньше. Всё зависит от человека. Когда я купил велик и стал с собой возить в командировку, все с началало хихикали а теперь тоже купили . Я им пример показал.