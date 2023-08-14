Фатальное "но" для Жакашева и его Lexus - Какое наказание запросил прокурор для экс-директора Басаманского лесхоза
Отправлено: 14.08.23 - 18:55
Прения по делу бывшего директора Басаманского лесхоза проходят в суде № 2. Асгат ЖАКАШЕВ обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия - крупный пожар в Аулиекольском районе 2 сентября прошлого года. Читать новость
Будем посмотреть как прокуроры добьются нужного результата, так то мужик верно вопит, там все виноваты по своему, того нет, этого нет, зарплат нет, машин нет, людей нет, а лексус есть, так обос..аться это талант надо иметь, куда силовики, власти района раньше смотрели? Наверно кобыле под хвост, как там наш кумыс поживает
-"директор не несёт ответственности за нарушения трактористов". Интересно, я по своей наивности думал, что директор отвечает за всех и за все. А за что тогда у них такие оклады, за подписи в документах?
Иманбаев сообщил, что никакой причинно-следственной связи между искрой, вылетевшей из трактора, на котором ехал Рапейко, и Жакашевым, нет. Рапейко не работал в лесхозе Жакашева.
Лес максимально жалко, но давайте по порядку: Во-первых его там дербанят безбожно дровосеки, и все в теме, никого это не напрягает. Во-вторых, если техника способна поджечь лес, то зачем лесников ею снабжают? Пусть на лошадях тогда ездят. Логично? Я, если честно, слабо представляю, как от искры из трактора может лес загореться. Ну сигарета - куда не шло, но от искры - слабо верится. Попробуйте развести костер от искры - задолбаетесь...
Они там вообще не в курсе видимо, о чем говорят. Я, за три девять земель и то знаю, что сгорело несколько домов в Аманкарагае, за ЖД линией, которые расположены были непосредственно в лесу. В Аулиеколе дома пострадавшим построили на пустыре, за автовокзалом.
Как заключает прокурор по его логике можно притянуть к ответу и акима и даже самого прокурора, мол не бдили, недосмотрели, не приняли меры ну и ТД. Делать виноватым тракториста не имея железобетонных доказательств очень странно,а директора тем более за его Лексус даже глупо.
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