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≡ Фатальное "но" для Жакашева и его Lexus - Какое наказание запросил прокурор для экс-директора Басаманского лесхоза
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47356
Фатальное "но" для Жакашева и его Lexus - Какое наказание запросил прокурор для экс-директора Басаманского лесхоза
Отправлено: 14.08.23 - 18:55
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Прения по делу бывшего директора Басаманского лесхоза проходят в суде № 2. Асгат ЖАКАШЕВ обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия - крупный пожар в Аулиекольском районе 2 сентября прошлого года.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
36
Re: Фатальное "но" для Жакашева и его Lexus - Какое...
Отправлено: 14.08.23 - 18:55
#1
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Будем посмотреть как прокуроры добьются нужного результата, так то мужик верно вопит, там все виноваты по своему, того нет, этого нет, зарплат нет, машин нет, людей нет, а лексус есть, так обос..аться это талант надо иметь, куда силовики, власти района раньше смотрели? Наверно кобыле под хвост, как там наш кумыс поживает
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1098
Re: Фатальное "но" для Жакашева и его Lexus - Какое...
Отправлено: 14.08.23 - 18:59
#2
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-"директор не несёт ответственности за нарушения трактористов".
Интересно, я по своей наивности думал, что директор отвечает за всех и за все. А за что тогда у них такие оклады, за подписи в документах?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8077
Re: Фатальное "но" для Жакашева и его Lexus - Какое...
Отправлено: 14.08.23 - 19:54
#3
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------------- Пол-Аулиеколя сгорело,---------------вы серьезно ????
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18033
Re: Фатальное "но" для Жакашева и его Lexus - Какое...
Отправлено: 14.08.23 - 20:29
#4
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Цитата:
Иманбаев сообщил, что никакой причинно-следственной связи между искрой, вылетевшей из трактора, на котором ехал Рапейко, и Жакашевым, нет. Рапейко не работал в лесхозе Жакашева.

Лес максимально жалко, но давайте по порядку:
Во-первых его там дербанят безбожно дровосеки, и все в теме, никого это не напрягает.
Во-вторых, если техника способна поджечь лес, то зачем лесников ею снабжают? Пусть на лошадях тогда ездят. Логично? Я, если честно, слабо представляю, как от искры из трактора может лес загореться. Ну сигарета - куда не шло, но от искры - слабо верится. Попробуйте развести костер от искры - задолбаетесь...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18033
Re: Фатальное "но" для Жакашева и его Lexus - Какое...
Отправлено: 14.08.23 - 20:33
#5
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Цитата:
Гога:
Пол-Аулиеколя сгорело

Они там вообще не в курсе видимо, о чем говорят. Я, за три девять земель и то знаю, что сгорело несколько домов в Аманкарагае, за ЖД линией, которые расположены были непосредственно в лесу. В Аулиеколе дома пострадавшим построили на пустыре, за автовокзалом.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18033
Фатальное "но" для Жакашева и его Lexus - Какое наказание запросил прокурор для экс-директора Басаманского лесхоза
Отправлено: 14.08.23 - 21:52
#6
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Цитата:
maxsaf:
Пусть на лошадях тогда ездят. Логично?

Уже некоторые водители из солидарности по своему пытаются минимизировать риск пожара :lol:
Цитата:
В социальных сетях распространяется видео, на котором группа всадников устроила конные соревнования на автомобильной дороге под Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На кадрах видно, как группа молодых людей на лошадях скачет по дороге в окрестностях Алматы. В подписи к видео указано, что они играют в кокпар на Кульджинском тракте.



тыц
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29037
Re: Фатальное "но" для Жакашева и его Lexus - Какое...
Отправлено: 14.08.23 - 22:05
#7
Комментарий удален модератором.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1098
Re: Фатальное "но" для Жакашева и его Lexus - Какое...
Отправлено: 15.08.23 - 09:25
#8
Комментарий удален модератором.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6258
Re: Фатальное "но" для Жакашева и его Lexus - Какое...
Отправлено: 15.08.23 - 12:48
#9
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Как заключает прокурор по его логике можно притянуть к ответу и акима и даже самого прокурора, мол не бдили, недосмотрели, не приняли меры ну и ТД.
Делать виноватым тракториста не имея железобетонных доказательств очень странно,а директора тем более за его Лексус даже глупо.
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