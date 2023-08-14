Отправлено: - 20:29

Иманбаев сообщил, что никакой причинно-следственной связи между искрой, вылетевшей из трактора, на котором ехал Рапейко, и Жакашевым, нет. Рапейко не работал в лесхозе Жакашева.

Цитата:Лес максимально жалко, но давайте по порядку:Во-первых его там дербанят безбожно дровосеки, и все в теме, никого это не напрягает.Во-вторых, если техника способна поджечь лес, то зачем лесников ею снабжают? Пусть на лошадях тогда ездят. Логично? Я, если честно, слабо представляю, как от искры из трактора может лес загореться. Ну сигарета - куда не шло, но от искры - слабо верится. Попробуйте развести костер от искры - задолбаетесь...