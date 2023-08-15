Отправлено: - 01:19

maxsaf:

Баклажан оставь на случай если враг прийдёт тебя пытать. Отбивайся им, только смотри чтобы из рук не выхватили, иначе запытают

Цитата:У вас канадцев юмор, как когда то был у нас в 70х, когда мы были совсем юными пацанами..Ну тоже да, для кого то это даже смешно..Как говорится, мы в Одессе это все пережевали еще щеглами..