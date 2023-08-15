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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 983 из 983«1...981982983
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 01:11
#14731
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Эх Наташка

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 01:13
#14732
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Наслаждаемся.
Ес тудей..


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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 01:17
#14733
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Цитата:
111:
баклажанами?

Баклажан оставь на случай если враг прийдёт тебя пытать. Отбивайся им, только смотри чтобы из рук не выхватили, иначе запытают :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 01:19
#14734
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Цитата:
maxsaf:
Баклажан оставь на случай если враг прийдёт тебя пытать. Отбивайся им, только смотри чтобы из рук не выхватили, иначе запытают

У вас канадцев юмор, как когда то был у нас в 70х, когда мы были совсем юными пацанами..
Ну тоже да, для кого то это даже смешно..
Как говорится, мы в Одессе это все пережевали еще щеглами..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 01:21
#14735
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Просто едим клубнику

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 01:23
#14736
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Цитата:
111:
как когда то был у нас в 70х

Ну-ка, давай, пошути, как там щас у вас шутят))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 01:24
#14737
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Наконец то я сфотал половой дом, то есть крашенный половой краской..

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