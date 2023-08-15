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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 982 из 983«1...980981982983»
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Куратор темы: 111
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 00:46
#14716
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Цитата:
111:
У нас уже второй день украинский борщ, с горошком.. Который входит в Юнеско..

Классно же)) борща пожрал - Украину поддержал :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 00:48
#14717
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Цитата:
111:
У нас уже второй день украинский борщ

Можешь же, когда захочешь) а то хохляцкий да хохляцкий) молодец, хвалю :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 00:52
#14718
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Цитата:
maxsaf:
Классно же)) борща пожрал

И главное все свежее и все домашнее, именно таков украинский борщ
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 00:52
#14719
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Цитата:
111:
с горошком..

Давай, дави теперь своим "зарином" зет патриотов, как настоящий диванный снайпер :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 00:53
#14720
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Цитата:
maxsaf:
а то хохляцкий да

Ну москали могут и так сказать, ничего такого тут нет думаю
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 00:53
#14721
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Цитата:
111:
свежее и все домашнее, именно таков украинский борщ

Два дня, а он все свежее и свежее :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 00:54
#14722
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Цитата:
111:
Ну москали могут и так сказать, ничего такого тут нет думаю

Ну ты же не такой, чтобы так опускаться 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 00:54
#14723
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Цитата:
maxsaf:
Давай, дави теперь своим "зарином" зет патриотов,

Тебе это так интересно?
Для них хватит и крепкого словца, чтоб аж жалобами начали писить..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 00:55
#14724
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Цитата:
111:
Для них хватит и крепкого словца, чтоб аж жалобами начали писить..

Да перестань, горохом шлепай ))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 00:56
#14725
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Цитата:
maxsaf:
Ну ты же не такой, чтобы так опускаться

Всю жизнь так говорили и так говорят до сих пор.
Хохлушка, бульбашка, в том ничего такого не было.
Но спасибо Путину, что рассорил все народы и теперь уже начинают вступать другие правила..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 00:57
#14726
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Цитата:
maxsaf:
Да перестань, горохом шлепай )

А почему не хлебом, чаем, баклажанами?
Ух ты как в теме то ты...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 01:00
#14727
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Цитата:
111:
Хохлушка, бульбашка, в том ничего такого не было.

Тебе это украинцы с белорусами сказали или ты сам такой вывод сделал?)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 01:04
#14728
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Цитата:
maxsaf:
Тебе это украинцы с белорусами

Это потому что у меня и братья и сестры есть и хохлы есть и бульбаши..
И потому что да, именно так раньше в 70х и 80х говорили.
Говорят и до сих пор, люди моего поколения и старше.
Такие как вы, которые родились в Канадах, об этом не знаете
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 01:08
#14729
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Цитата:
111:
у меня и братья и сестры есть и хохлы есть

А украинцы есть в родне? :lol:
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29032
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.08.23 - 01:10
#14730
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Цитата:
maxsaf:
А украинцы есть в родне

Есть конечно, аварцы, украинцы, бульбаши, полячку даже одна тетка заделала..
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