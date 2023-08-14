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≡ «Готова к приему учеников, но не к зиме!» - Родители боятся, что школу в Костанае не успеют подготовить к отопительному сезону
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47353
«Готова к приему учеников, но не к зиме!» - Родители боятся, что школу в Костанае не успеют подготовить к отопительному сезону
Отправлено: 14.08.23 - 14:45
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- Самая большая проблема сейчас, что так и не был проведен ремонт отопительной системы! В школе до сих пор нет отопления! - рассказала мама ученика 3 класса Надежда МОРЕЦ. - Школа готова к приему учеников с 1 сентября, но не готова к зиме!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28999
Re: «Готова к приему учеников, но не к зиме!» - Родители боятся,...
Отправлено: 14.08.23 - 14:45
#1
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Назарбаевское сто школ сто больниц как и предполагалось, полная лажа была..
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