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- Самая большая проблема сейчас, что так и не был проведен ремонт отопительной системы! В школе до сих пор нет отопления! - рассказала мама ученика 3 класса Надежда МОРЕЦ. - Школа готова к приему учеников с 1 сентября, но не готова к зиме!