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«Готова к приему учеников, но не к зиме!» - Родители боятся, что школу в Костанае не успеют подготовить к отопительному сезону
«Готова к приему учеников, но не к зиме!» - Родители боятся, что школу в Костанае не успеют подготовить к отопительному сезону
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