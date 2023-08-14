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≡ Бесплатное питание для всех начальных классов введут в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47353
Бесплатное питание для всех начальных классов введут в Казахстане
Отправлено: 14.08.23 - 12:31
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С 1 сентября планируется организовать бесплатное питание для более 1,5 миллиона учащихся из малообеспеченных семей, а также обучающихся начальных классов независимо от социального статуса.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18014
Re: Бесплатное питание для всех начальных классов введут в...
Отправлено: 14.08.23 - 12:31
#1
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Цитата:
бесплатное питание для более 1,5 миллиона учащихся из малообеспеченных семей

Нифига себе, так это получается больше одной трети от общего количества (4 млн) учащихся. Вот она реальная статистика, а не #пятьсоттыщ зарплата :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13830
Re: Бесплатное питание для всех начальных классов введут в...
Отправлено: 14.08.23 - 13:21
#2
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Цитата:
maxsaf:
Нифига себе, так это получается больше одной трети от общего количества (4 млн) учащихся. Вот она реальная статистика, а не #пятьсоттыщ зарплата

бесплатное питание для более 1,5 миллиона учащихся из малообеспеченных семей, а также обучающихся начальных классов независимо от социального статуса".


всего в Казахстане 3,6 млн учащихся
из них 1,5 млн учеников из малообеспеченных и из начальных классов не зависимо от статуса будут обеспечены бесплатным обедом

выделяем, отнимаем, умножаем, считаем
вывод: украинский канадаец гастарбайтерского типа профессии опять сломя голову бежит вперед паровоза поливать страну в которой не живет уже 20 лет но до сих пор с извращенской радостью смакуя местные новости потому-что обширный комплекс неполноценности не дает зажить своей канадской жизнью
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