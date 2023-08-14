Отправлено: - 13:21

maxsaf:

Нифига себе, так это получается больше одной трети от общего количества (4 млн) учащихся. Вот она реальная статистика, а не #пятьсоттыщ зарплата

Цитата:бесплатное питание для более 1,5 миллиона учащихся из малообеспеченных семей, а также обучающихся начальных классов независимо от социального статуса".всего в Казахстане 3,6 млн учащихсяиз них 1,5 млн учеников из малообеспеченных и из начальных классов не зависимо от статуса будут обеспечены бесплатным обедомвыделяем, отнимаем, умножаем, считаемвывод: украинский канадаец гастарбайтерского типа профессии опять сломя голову бежит вперед паровоза поливать страну в которой не живет уже 20 лет но до сих пор с извращенской радостью смакуя местные новости потому-что обширный комплекс неполноценности не дает зажить своей канадской жизнью