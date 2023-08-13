Отправлено: - 14:53

111:

Надо поставить всякие заграждения болларды или как их там, с минными полями вокруг Акимата!

Цитата:.....обстановку не нагнетай,просто расслабился ну чуть лишка принял на грудь а было утро до кроватки не добрался и отьехал....