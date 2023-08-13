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≡ Был пьяным и повредил клумбы - Как белая Priora оказалась на центральной площади Костаная?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47353
Был пьяным и повредил клумбы - Как белая Priora оказалась на центральной площади Костаная?
Отправлено: 13.08.23 - 13:19
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Сегодня утром, 13 августа, корреспондент "НГ" увидел, что на площади перед областным акиматом стоит белая Lada Priora с пробитыми колесами. Вероятно они были прострелены сотрудниками полиции. Рядом стояли бутылка сока и коньяка. Вокруг автомобиля были три патрульные машины и около десяти полицейских.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28999
Re: Был пьяным и повредил клумбы - Как белая Priora оказалась на...
Отправлено: 13.08.23 - 13:19
#1
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Антитеррористические клумбы проехал даже какой то гроб на колесах.
А что будет если пойдут БТРы и БМП?
Они там на клумбах бабло что ли отмыли?
Надо поставить всякие заграждения болларды или как их там, с минными полями вокруг Акимата!
Это же смешно, Акимат беззащитен от народа!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26008
Re: Был пьяным и повредил клумбы - Как белая Priora оказалась на...
Отправлено: 13.08.23 - 13:23
#2
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Цитата:

Вокруг автомобиля были три патрульные машины и около десяти полицейских.

Не пропустили, террориста... :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13030
Re: Был пьяным и повредил клумбы - Как белая Priora оказалась на...
Отправлено: 13.08.23 - 14:28
#3
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Уже повторюсь тут. Всегда говорю детям,оглядывайтесь! Вот это тот самый случай когда вас "водитель" Не увидет. Хорошо хоть тут не было жертв
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
413
Re: Был пьяным и повредил клумбы - Как белая Priora оказалась на...
Отправлено: 13.08.23 - 14:53
#4
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Цитата:
111:
Надо поставить всякие заграждения болларды или как их там, с минными полями вокруг Акимата!



.....обстановку не нагнетай,просто расслабился ну чуть лишка принял на грудь а было утро до кроватки не добрался и отьехал....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13030
Был пьяным и повредил клумбы - Как белая Priora оказалась на центральной площади Костаная?
Отправлено: 13.08.23 - 15:00
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022: ну чуть лишка принял на грудь
У всех разная доза. Например я могу 3 литра выпить и всё равно останусь человеком и пьяный не сяду за руль и за нож не возьмусь. А есть пещерные люди, например как этот. Выпил рюмку и давай гонять. Это ж как надо было гонять по городу что полиция применила оружие.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28999
Был пьяным и повредил клумбы - Как белая Priora оказалась на центральной площади Костаная?
Отправлено: 13.08.23 - 15:35
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
обстановку не нагнетай,просто расслабился ну чуть лишка принял на

Так говорят все те, кто подготавливает терракт.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26008
Был пьяным и повредил клумбы - Как белая Priora оказалась на центральной площади Костаная?
Отправлено: 13.08.23 - 15:43
#7
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Цитата:
111:
Так говорят все те, кто подготавливает терракт.

А я о чём - говорил?... :-o
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
11
Re: Был пьяным и повредил клумбы - Как белая Priora оказалась на...
Отправлено: 13.08.23 - 15:50
#8
Комментарий удален модератором.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8073
Re: Был пьяным и повредил клумбы - Как белая Priora оказалась на...
Отправлено: 13.08.23 - 16:08
#9
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1327
Re: Был пьяным и повредил клумбы - Как белая Priora оказалась на...
Отправлено: 14.08.23 - 10:00
#10
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Цитата:
Сегодня утром, 13 августа, корреспондент "НГ" увидел, что на площади перед областным акиматом стоит белая Lada Priora с пробитыми колесами. Вероятно они были прострелены сотрудниками полиции.

Источник:
На тазике да ещё с огненной водой..в Америке за такое могли бы и лоб зелёнкой пометить!
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