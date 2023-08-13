Был пьяным и повредил клумбы - Как белая Priora оказалась на центральной площади Костаная?
Отправлено: 13.08.23 - 13:19
Сегодня утром, 13 августа, корреспондент "НГ" увидел, что на площади перед областным акиматом стоит белая Lada Priora с пробитыми колесами. Вероятно они были прострелены сотрудниками полиции. Рядом стояли бутылка сока и коньяка. Вокруг автомобиля были три патрульные машины и около десяти полицейских. Читать новость
Антитеррористические клумбы проехал даже какой то гроб на колесах. А что будет если пойдут БТРы и БМП? Они там на клумбах бабло что ли отмыли? Надо поставить всякие заграждения болларды или как их там, с минными полями вокруг Акимата! Это же смешно, Акимат беззащитен от народа!
родом из Шанхая2022: ну чуть лишка принял на грудь
У всех разная доза. Например я могу 3 литра выпить и всё равно останусь человеком и пьяный не сяду за руль и за нож не возьмусь. А есть пещерные люди, например как этот. Выпил рюмку и давай гонять. Это ж как надо было гонять по городу что полиция применила оружие.
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