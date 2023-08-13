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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28997
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.08.23 - 17:29
#8326
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Цитата:
Vit:
Стравили людей.

Как?
Сейчас я тебе скажу иди убивай брата, ты пойдешь?
Собак можно стравить.
Тупых баранов.
Но ты же человек и должен понимать, что любой, кто тебе скажет иди убей брата, ты его самого грохнешь.
Или не так?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28997
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.08.23 - 17:31
#8327
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Цитата:
Vit:
Стравили людей

Вот Охлобыстины с Гойдой, Соловьевы, Скабеевы и травят россиян как собак..
И их тупые бараны слушают и идут убивать за деньги.
Безо всякой цели, просто за бабло..
Потому что Путин их сделал нищими специально

[Исправлено: 111, 13.08.2023 - 17:32]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13030
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.08.23 - 17:38
#8328
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Цитата:
111:
Незнаю как поступлю. Ну если брат превратится в нацика и будет не навидить русских, казахов, то может быть и грохну его.неа не грохну. Может рожу набью. А перед этой процедурой напомню ему как он с мамой приезжал к нам в гости и каким он был хорошим мальчуганом. И какой у него замечательный брат в Москве живёт.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28997
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.08.23 - 17:41
#8329
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Цитата:
Vit:
Ну если брат превратится в нацика и

У меня братан превратился в нацика.
Всю жизнь в совхозе Дружба его защищали хохлы, у нас казахов мало было, в основном русские и хохлы, здоровые такие и он пользовался этим.
После того, как Путин подарил ему дом, он приезжал сюда и по пьяне хотел резать украинцев..
Да, он стал нациком..
Но он брат мне.
Не пойду против него никогда..

[Исправлено: 111, 13.08.2023 - 17:42]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28997
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.08.23 - 17:44
#8330
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Цитата:
Vit:
Ну если брат превратится в нацика

Если тебе скажет об этом Соловьев, а он об украинцах так и говорит, пойдешь навалишь брату?
А выслушивать его не станешь?
Сразу РСЗО по его дому, вместе с его семьей?
Как с сегодняшними убитыми детьми?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13030
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.08.23 - 17:50
#8331
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Цитата:
111:
Да я слушаю и Соловьёва и Скабееву и других и тебя читаю. Я, вас всех читаю, учусь. Модернизирую своё сознание. Тут на форуме кстати очень много умных и хороших, грамотных людей.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2463
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.08.23 - 18:24
#8332
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Цитата:
Vit:
Да я слушаю и Соловьёва и Скабееву

Ура, не только я один осмелился в этом сознаться!!! Правда сил уже не хватает иногда, уж очень откровенный бред несут бывает. Скорей бы из отпуска Норкин вернулся с компанией, там хоть какое то обсуждение. А ещё мне очень нравится RTVI есть в билайновской программе передач. Бывшая студия НТВ за границей, сейчас сама по себе и новости более объективные чем у российских или украинских каналов и не такие куцые как евроньюс
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2463
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.08.23 - 18:28
#8333
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О ! на первом канале читают форум НГ, подхватили заглохшую уже дискуссию про продажу детей на органы злобными украинцами, запоздали чуток.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13030
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.08.23 - 19:35
#8334
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В последнее время в стихи углубился. Вот интересный вариант. Понравился. Он длиный но кому по душе, загуглит и прочитает полностью! Это лучше чем просто Украину трындеть.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8072
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.08.23 - 20:28
#8335
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Цитата:
Vit:

----Виталь , Асадов сильно писал .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8072
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.08.23 - 20:30
#8336
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Муж спросил как-то раз… Муж спросил как-то раз : - А скажи , жена , Ты и вправду была мне всегда верна ? - Та ответила честно и строго : - Да , Я верна тебе , друг мой , всегда-всегда . Эта жизнь всей судьбою моей проверена , И другая мне попросту не нужна ! - Почему так тверда в этот миг жена ? Потому что в молчанье друзей уверена ... 1991 Эдуард Асадов (1923-2004)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8072
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.08.23 - 20:34
#8337
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Бывает ли женщина в жизни хоть раз неправа?
Безумству вопроса нам следует лишь подивиться.
Спросивший такое не просто болван-голова,
Но хуже гораздо: практически самоубийца!

Эдуард Асадов
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28997
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.08.23 - 00:32
#8338
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😢Маленькую Софийку "освободили" от жизни: армия РФ убила младенца на ХерсонщинеВ результате российской атаки на село Широкая Балка Херсонской области погибла целая семья. Самой маленькой жертве не исполнилось и месяца – ей было всего 23 дня от рождения.💬"Девочка, у которой должно было быть счастливое детство и будущее. Девочка... которую "освободили" от жизни. Софийка, которая стала ангелочком", - написала заместитель председателя Херсонской ОВА Ольга Малярчук.В Херсонской области 14 августа объявили Днем траура по убитым армией РФ мирным жителям.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8072
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.08.23 - 01:05
#8339
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Цитата:
111:

--------------Марик , а ты всему веришь , что пишут в ****https://t.me/glavredinfo/74638***???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28997
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.08.23 - 01:08
#8340
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Цитата:
Гога:
Марик , а ты всему веришь , что пишут в ****https://t.me/glavredinfo/74638***???

А ты проверь, не стесняйся, из других источников
Как вариант, позвони родителям

[Исправлено: 111, 14.08.2023 - 01:10]
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