Отправлено: - 18:24

Vit:

Да я слушаю и Соловьёва и Скабееву

Цитата:Ура, не только я один осмелился в этом сознаться!!! Правда сил уже не хватает иногда, уж очень откровенный бред несут бывает. Скорей бы из отпуска Норкин вернулся с компанией, там хоть какое то обсуждение. А ещё мне очень нравится RTVI есть в билайновской программе передач. Бывшая студия НТВ за границей, сейчас сама по себе и новости более объективные чем у российских или украинских каналов и не такие куцые как евроньюс