Как? Сейчас я тебе скажу иди убивай брата, ты пойдешь? Собак можно стравить. Тупых баранов. Но ты же человек и должен понимать, что любой, кто тебе скажет иди убей брата, ты его самого грохнешь. Или не так?
Вот Охлобыстины с Гойдой, Соловьевы, Скабеевы и травят россиян как собак.. И их тупые бараны слушают и идут убивать за деньги. Безо всякой цели, просто за бабло.. Потому что Путин их сделал нищими специально
Незнаю как поступлю. Ну если брат превратится в нацика и будет не навидить русских, казахов, то может быть и грохну его.неа не грохну. Может рожу набью. А перед этой процедурой напомню ему как он с мамой приезжал к нам в гости и каким он был хорошим мальчуганом. И какой у него замечательный брат в Москве живёт.
У меня братан превратился в нацика. Всю жизнь в совхозе Дружба его защищали хохлы, у нас казахов мало было, в основном русские и хохлы, здоровые такие и он пользовался этим. После того, как Путин подарил ему дом, он приезжал сюда и по пьяне хотел резать украинцев.. Да, он стал нациком.. Но он брат мне. Не пойду против него никогда..
Если тебе скажет об этом Соловьев, а он об украинцах так и говорит, пойдешь навалишь брату? А выслушивать его не станешь? Сразу РСЗО по его дому, вместе с его семьей? Как с сегодняшними убитыми детьми?
Ура, не только я один осмелился в этом сознаться!!! Правда сил уже не хватает иногда, уж очень откровенный бред несут бывает. Скорей бы из отпуска Норкин вернулся с компанией, там хоть какое то обсуждение. А ещё мне очень нравится RTVI есть в билайновской программе передач. Бывшая студия НТВ за границей, сейчас сама по себе и новости более объективные чем у российских или украинских каналов и не такие куцые как евроньюс
Муж спросил как-то раз… Муж спросил как-то раз : - А скажи , жена , Ты и вправду была мне всегда верна ? - Та ответила честно и строго : - Да , Я верна тебе , друг мой , всегда-всегда . Эта жизнь всей судьбою моей проверена , И другая мне попросту не нужна ! - Почему так тверда в этот миг жена ? Потому что в молчанье друзей уверена ... 1991 Эдуард Асадов (1923-2004)
😢Маленькую Софийку "освободили" от жизни: армия РФ убила младенца на ХерсонщинеВ результате российской атаки на село Широкая Балка Херсонской области погибла целая семья. Самой маленькой жертве не исполнилось и месяца – ей было всего 23 дня от рождения.💬"Девочка, у которой должно было быть счастливое детство и будущее. Девочка... которую "освободили" от жизни. Софийка, которая стала ангелочком", - написала заместитель председателя Херсонской ОВА Ольга Малярчук.В Херсонской области 14 августа объявили Днем траура по убитым армией РФ мирным жителям.
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