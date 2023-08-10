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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 973 из 973«1...971972973
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28835
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 23:25
#14581
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Цитата:
Гога:
У нас это дворовой фонтанчик

Ну..
У них брат, у них.
Почему ты к ним то примазываешься..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8026
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 23:26
#14582
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Цитата:
111:
СБУ?

----Украйна в гости прилетела ?Лично к тебе ??Прочитали твои комменты .На защиту прилетели ? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28835
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 23:27
#14583
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Ждем.
Своего рода ждуны


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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8026
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 23:27
#14584
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Цитата:
111:
Почему ты к ним то примазываешься..

---К кому ? Или ряженку уже перестал пить ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28835
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 23:29
#14585
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В принципе пошло поехало

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12967
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 23:32
#14586
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Цитата:
111:
Не понял это где? У нас что ли в Кустанае
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28835
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 23:33
#14587
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Ну и просто приятная музыка


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