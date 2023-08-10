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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 972 из 973«1...970971972973»
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Куратор темы: 111
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8026
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 20:28
#14566
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Цитата:
111:
все таки 130 кг

----Лично взвешивал ? Или придумал ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28835
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 20:30
#14567
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Что то сегодня плохо поднялось

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28835
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 20:31
#14568
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Цитата:
Гога:
Лично взвешивал ? Или придумал ?

Вообще то об этом сразу говорят те, кто их давал, чтоб на прогулку непохоже было
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28835
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 23:11
#14569
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Гуляем
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28835
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 23:12
#14570
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Всей оравой идем на один фонтан

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28835
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 23:13
#14571
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Тут все так же весело, побегали, промокли, кухарка что то не расчитала

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28835
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 23:14
#14572
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Я с Кристинкой, двоюродная Амиру, сбегали переоделись и пришли на новый фонтан

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28835
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 23:15
#14573
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Полазили еще чуть, фонтана открытие только в 22.00

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28835
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 23:16
#14574
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Так вот ходим

изменить размер картинки онлайн
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28835
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 23:17
#14575
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Еще что то

хостинг картинок без регистрации
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28835
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 23:18
#14576
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Люди ждут, как начали слухи ходить, акима

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28835
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 23:19
#14577
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Так вот

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28835
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 23:20
#14578
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По моему мавик летает..
СБУ?

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28835
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 23:21
#14579
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Вот так ждут

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8026
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 23:23
#14580
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Цитата:
111:
на новый фонтан

----У нас это дворовой фонтанчик
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