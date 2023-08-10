НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Даже если с чеком - нарушение. Кому запрещен денежный расчет за товары и услуги по номеру телефона?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47333
Даже если с чеком - нарушение. Кому запрещен денежный расчет за товары и услуги по номеру телефона?
Отправлено: 10.08.23 - 15:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти переводы на мобильники продавцов покупателями пару лет назад были очень популярны. Пандемия этому помогла. Все знают: переведенные суммы налогами не облагаются. С одной стороны. С другой - в предпринимательской среде периодически возникают вспышки беспокойства. Недавно такую подогрели высказывания главы Минфина РК.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28820
Re: Даже если с чеком - нарушение. Кому запрещен денежный расчет...
Отправлено: 10.08.23 - 15:01
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да будут снимать нал тогда с карточки, если что то захотят купить.
Причем тут разворачиваться и уходить, если у торгаша будет дешевле аналогичный товар?
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9484
Re: Даже если с чеком - нарушение. Кому запрещен денежный расчет...
Отправлено: 10.08.23 - 19:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Население сильно привыкло к переводам. Людей трудно переключить на пользование картами. Отказываемся принять перевод - разворачиваются и уходят. Население не понимает, что нас, предпринимателей, будут наказывать за это. Госорганам надо шире информировать людей, - высказал мнение предприниматель Джафар ГУСЕЙНОВ

Источник:

Предприниматель,мягко говоря кривит душой.
Чем для покупателя отличается мобильный перевод от QR оплаты,да ничем и в том и в другом случае надо открывать приложение ,а в случае с QR это процесс проходит быстрее и безошибочно.Так что мешает предпринимателю Джафару принимать платежи законно через QR?
А мешает ему вот что,платёж через QR для предпринимателя это 0.95% комиссия банка+3% налог+1% за обналичивание денег.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12965
Даже если с чеком - нарушение. Кому запрещен денежный расчет за товары и услуги по номеру телефона?
Отправлено: 10.08.23 - 19:42
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я покупатель и мне легче картой. Зп мне на карту и мне в лом идти в банк обналичивать ,
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9484
Даже если с чеком - нарушение. Кому запрещен денежный расчет за товары и услуги по номеру телефона?
Отправлено: 10.08.23 - 19:51
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я покупатель и мне легче картой. Зп мне на карту и мне в лом идти в банк обналичивать

Сейчас у тех кто работают легально,вообще нет проблем с оплатой,хоть QR,хоть картой.
У себя в магазине переводы не принимал вообще никогда,приходили такие же люди,а как так без перевода,показывали им объясняли что такое QR.
Кстати картой то же не очень удобно,гораздо проще и быстрее платить смартфоном,я привязал все карты в Google Pay и вообще забыл когда их доставал.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17965
Даже если с чеком - нарушение. Кому запрещен денежный расчет за товары и услуги по номеру телефона?
Отправлено: 10.08.23 - 20:42
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Кстати картой то же не очень удобно,гораздо проще и быстрее платить смартфоном,я привязал все карты в Google Pay и вообще забыл когда их доставал.

Я люблю всякое такое новое, но привязывать деньги к основному гугл аккаунту - такое себе...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS